Liga 1: Remiza fara goluri intre Petrolul si Pandurii

Petrolul Ploiesti si Pandurii Targu Jiu au terminat la egalitate, scor 0-0, partida disputata sambata in cadrul etapei a 16-a din Liga 1.

In fata unui public format din femei si copii, elevii lui Vivi Rachita au facut o prima repriza buna, insa n-au reusit sa marcheze, in ciuda faptului ca au amenintat poarta lui Mingote in mai multe randuri.

Oaspetii au echilibrat jocul in repriza secunda, dar tot gazdele au trecut pe langa gol, Negru ratand o ocazie imensa in minutul 70, cand a sutat peste poarta in situatie de unu la unu cu portarul.

Tabela a ramas nemodificata pana in final si ambele formatiile isi pastreaza pozitiile din clasamentul Ligii 1.

Pandurii Targu Jiu ramane pe 5, cu 26 de puncte, in timp ce Petrolul Ploiesti stationeaza pe 12, cu 17 puncte.

Echipele de start:

Petrolul Ploiesti: Bornescu - Melinte, Petrovic, Sipovic, P.Stoica - V.Negru, Enescu - Fl.Dumitru, Buhusi, Buleica- Oprita;

Rezerve: Zimmermann, Straut, Barbulescu, Borza, Stoimirovici, Komazec, M.Roman;

Pandurii Targu Jiu: Mingote - Ad.Rusu, Viera, Chiriches, Cardoso - D.Nistor, Pintilii, Cl.Voiculet - Al. Maxim, Batin, Al.Vlad;

Rezerve: Lazar, C.Cristea, Brata, Al.Avramescu, Vranjes, I.Rada, Lemnaru.

