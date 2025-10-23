Liga 1: Sageata castiga "derbiul suferintei"

Sageata Navodari a obtinut o victorie extrem de pretioasa in etapa a 20-a din Liga 1, dobrogenii invingand, scor 1-0, pe FC Botosani, intr-un adevarat "derbi al suferintei".

Intalnirea dintre locurile 12 si 13 din clasamentul primei divizii a marcat si o premiera. Pe langa faptul ca a fost primul meci din retur, Steaua disputand doua partide restanta, a fost si prima intalnire cu o brigada de arbitri "imbogatita" cu doi asistenti aditionali.

Guerra a marcat unicul gol al meciului 30, atunci cand l-a lobat elegant pe portarul Curileac, iesit neispirat dintre buturi.

Botosaniul, revelatia primei parti a sezonului, nu a aratat mai nimic in prima repriza, lucrurile schimbandu-se abia in partea secunda.

Vasvari putea restabili egalitatea in prelungirile partidei, atunci cand a trimis la o palma de poarta Sagetii din pasa lui Hadnagy.

In urma acestui rezultat dobrogenii au trecut peste Botosani in clasament, urcand pana pe pozitia a 12-a.

Echipele de start:

Sageata: Panagopoulos - Peteleu, Munteanu, Popa, Lopez - Johnson, Achim, Muzac, Vezan - Deletici, Guerra

Rezerve: Baican, Dinu, Lupu, Tigoianu, Pana, Navarro, Iordache

FC Botosani: Curileac - Patache, Oltean, Danci, Acsinte - Croitoru, Vasvari, Tincu, Fulop - Hadnagy, Codoban

Rezerve: Perianu, Cirjan, Ghinga, Puri, Ivanovs, Bordeianu

