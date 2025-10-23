Liga 1: Sageata castiga "derbiul suferintei"

Vineri, 21 Februarie 2014, ora 19:54
1969 citiri
Liga 1: Sageata castiga "derbiul suferintei"
Foto: DigiSport

Sageata Navodari a obtinut o victorie extrem de pretioasa in etapa a 20-a din Liga 1, dobrogenii invingand, scor 1-0, pe FC Botosani, intr-un adevarat "derbi al suferintei".

Intalnirea dintre locurile 12 si 13 din clasamentul primei divizii a marcat si o premiera. Pe langa faptul ca a fost primul meci din retur, Steaua disputand doua partide restanta, a fost si prima intalnire cu o brigada de arbitri "imbogatita" cu doi asistenti aditionali.

Guerra a marcat unicul gol al meciului 30, atunci cand l-a lobat elegant pe portarul Curileac, iesit neispirat dintre buturi.

Botosaniul, revelatia primei parti a sezonului, nu a aratat mai nimic in prima repriza, lucrurile schimbandu-se abia in partea secunda.

Vasvari putea restabili egalitatea in prelungirile partidei, atunci cand a trimis la o palma de poarta Sagetii din pasa lui Hadnagy.

In urma acestui rezultat dobrogenii au trecut peste Botosani in clasament, urcand pana pe pozitia a 12-a.

Echipele de start:

Sageata: Panagopoulos - Peteleu, Munteanu, Popa, Lopez - Johnson, Achim, Muzac, Vezan - Deletici, Guerra

Rezerve: Baican, Dinu, Lupu, Tigoianu, Pana, Navarro, Iordache

FC Botosani: Curileac - Patache, Oltean, Danci, Acsinte - Croitoru, Vasvari, Tincu, Fulop - Hadnagy, Codoban

Rezerve: Perianu, Cirjan, Ghinga, Puri, Ivanovs, Bordeianu

Opinie: Ce vrea Sorin Grindeanu? Controlul Justiției?
Opinie: Ce vrea Sorin Grindeanu? Controlul Justiției?
Mizele conflictului din coaliția de guvernământ au legătură cu decredibilizarea premierului Ilie Bolojan, cu o restaurație similară celei din perioada Dragnea, cu bătălia pentru controlul...
Nicușor Dan, înaintea summitului Uniunii Europene: „Sunt teme importante pentru România”. Aderarea Republicii Moldova, pe ordinea de zi VIDEO
Nicușor Dan, înaintea summitului Uniunii Europene: „Sunt teme importante pentru România”. Aderarea Republicii Moldova, pe ordinea de zi VIDEO
Președintele României, Nicușor Dan participă joi, 23 octombrie, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles. Agenda Consiliului European include ca principale teme de...
#Sageata Navodari Liga 1, #rezultate Liga 1, #Sageata Navodari FC Botosani , #rezultate
Comentarii
Poza D ILIU
D ILIU
rank 4
Sa traiasca Navodarii si sa prinda mai mult peste!
Daca asta nu se poate, sa dea gol, cand nimereste! Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Beat la volan, fotbalistul roman s-a izbit cu masina de un stalp din centrul orasului. Ce alcoolemie avea
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Moment extrem de stanjenitor", in direct la TV! "Hai, mai intinde-te putin"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ”Cod portocaliu” în Europa League. Ora de start a meciului a fost schimbată
  2. Dramatism rar în meciul campioanei României. Ce s-a întâmplat în ultima secundă
  3. Victorie splendidă pentru jucătoarea de tenis din România și calificare în sferturile de finală
  4. Jaqueline Cristian, în optimi la Tokyo: partida s-a încheiat după 69 de minute. Românca urcă în topul WTA
  5. Mihai Stoica, înainte de FCSB - Bologna: "O rușine mondială"
  6. Mirel Rădoi, întrebat dacă a fost căutat de Mircea Lucescu: "Vrând-nevrând ar avea un avantaj"
  7. FCSB și Universitatea Craiova joacă în Europa! Unde se văd meciurile din această seară
  8. Noul puști minune din fotbalul european: a debutat cu gol în Liga Campionilor la doar 17 ani
  9. Ploaie de goluri în Liga Campionilor. Toate rezultatele înregistrate aseară și cum arată clasamentul
  10. Gloria Bistrița - CSM București, derby de Liga Campionilor. Victorie la un gol diferență