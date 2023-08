Liga 1: Timisoara bate Branestiul si trece pe primul loc

FC Timisoara a devenit noul lider al Ligii 1 dupa ce a castigat partida disputata, in deplasare, cu Victoria Branesti, scor 2-0.

Gazdele au inceput curajos partida, iar in minutul 15 au ratat o ocazie imensa de a deschide scorul. Oprea a pasat in careu pentru Popa, iar sutul acestuia a lovit transversala, dupa care a poposit in bratele lui Pantilimon.

Timisoara a replicat prin Zicu, la jumatatea primei reprizei, golgheterul Ligii 1 ratand de doua ori la aceeasi faza. Fostul dinamovist a sutat in Stoicescu, iar apoi a trimis peste poarta.

Echilibrul s-a rupt in prelungirile primului mitan, cand acelasi Zicu a transformat o lovitura de la 11 metri obtinuta de Goga, dupa un duel cu Ispir.

Banatenii se puteau distanta la jumatatea reprizei secunde, insa Stoicescu si-a mentinut echipa in joc cu o parada de zile mari. Dupa numai un minut, un jucator al gazdelor a respins un balon de pe linia portii.

Oaspetii au ramas in inferioritate numerica in minutul 74, Bourceanu fiind trimis la vestiare dupa ce a incasat cel de-al doilea cartonas galben.

Chiar si in aceste conditii, elevii lui Dusan Uhrin au reusit sa inscrie si cel de-al doilea gol, Dorin Goga scuturand plasa lui Stoicescu dupa o pasa de la Nikolici.

In urma acestei victorii, FC Timisoara a devenit liderul Ligii 1, cel putin pana sambata, avand cu un punct mai mult decat Otelul Galati. Victoria Branesti ramane in zona retrogradarii, pe locul 15, cu doar 20 de puncte.

Echipele de start:

Victoria: Stoicescu - Maghici, Bar, Marincau, Lorincz - Novac, Ispir, Avram, Popa - Oprea, Coman;

Timisoara: Pantilimon - Helder, Cisovsky, Ghionea, Sepsi - Goga, Alexa, Magera, Bourceanu, Zicu - Axente;