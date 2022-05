Petrolul, victorie importanta pe terenul Pandurilor

Petrolul Ploiesti a obtinut o victorie importanta in etapa cu numarul 25 a Ligii 1, prahovenii impunandu-se cu scorul de 3-1 pe terenul revelatiei turului, Pandurii Targu Jiu.

Dupa o prima repriza marcata de doua mari ocazii ale gazdelor, Nicoara ratand singur cu portarul Bornescu, "lupii" au deschis scorul in minutul 38. Guilherme a centrat perfect din partea stanga iar Hamza s-a inaltat bine in careul mic al gorjenilor, trimitand balonul in plasa.

Pana la pauza Petrolul si-a dublat avantajul, Bokila transformand un penalti acordat dupa un fault al lui Mingote la Hoban.

Gazdele au revenit in joc imediat dupa pauza, cand Nicoara a reluat in poarta centrarea lui Nistor, insa ploiestenii au mai inscris o data, prin acelasi Bokila, asigurandu-si cele trei puncte.

Echipele de start:

Pandurii: Mingote - Ungurusan, Viera, Mamele, Vlad - Anton, Nistor - Nicoara, Radut, Lemnaru - Popin

Rezerve: Lazar, Rusu, Cristea, Grigoras, Rada, Predescu, Ibeh

Antrenor: Cristi Pustai

Petrolul: Bornescu - Alcenat, Geraldo, Yamissi, Guilherme - Boudjemaa, Hoban, Marinescu, Sauvadet - Bokila, Hamza

Rezerve: Hamutovski, Mustivar, Renan, Mojica, Naziri, Cristescu, Morar

Antrenor: Cosmin Contra

M.D.

Ads