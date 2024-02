Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat

Etapa cu numarul 20 din Liga 1 s-a incheiat luni seara cu un meci extrem de interesant, un derbi in care CFR Cluj s-a impus in deplasarea de la Viitorul.

Iata insa rezultatele complete din aceasta runda:

VINERI

Concordia Chiajna - Politehnica Iasi 3-6

SAMBATA

FC Voluntari - Astra Giurgiu 1-1

Gaz Metan Medias - Hermannstadt 0-2

Dinamo - Universitatea Craiova 3-0

DUMINICA

Dunarea Calarasi - Sepsi 0-3

FC Botosani - FCSB 1-3

LUNI

FC Viitorul - CFR Cluj 0-1

Ads

Click pe meci pentru a citi cronica

Clasamentul este condus in continuare de campioana CFR Cluj, care are trei puncte peste FCSB, opt peste Craiova si zece in fata Viitorului:

1. CFR Cluj 43 puncte

2. FCSB 40p

3. CSU Craiova 35p

4. FC Viitorul 33p

5. Sepsi 30p

6. Astra Giurgiu 28p

7. Gaz Metan Medias 28p

8. Poli Iasi 27p

9. Hermannstadt 25p

10. FC Botosani 23p

11. Dinamo 22p

12. Dunarea Calarasi 17p

13. Chiajna 17p

14. FC Voluntari 12p

Golgheterul campionatului ramane George Tucudean, care a ajuns la 13 goluri in acest sezon, cu doua mai multe decat Gnohere si Mitrita.

M.D.