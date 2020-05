6 echipe din Liga 1 au anuntat oficial ca nu vor sa mai joace

Imposibilitatea disputarii partidelor programate pentru restul sezonului in play-out si, pe cale de consecinta, nu putem sustine decat inghetarea clasamentului, fara retrogradare in acest sezon;

Cu posibilitatea cluburilor din play-off de a decide pe teren, in masura in care acestea pot si sunt de acord, configuratia finala a play-off-ului si reprezentantele Romaniei in cupele europene;

Cu eventuala posibilitate a cluburilor care promoveaza din Liga 2 sa completeze sezonul viitor de Liga 1.

Principalele argumente care fundamenteaza decizia noastra:

Imposibilitatea reala de a respecta normele prevazute in protocolul pentru reluarea antrenamentelor si perspectiva foarte probabila a aceleiasi imposibilitati reale si pentru normele care vor viza reluarea competitiei, daca aceasta va fi permisa;

Raspunderea penala care rezida din aceste norme si pe care nu putem sa ne-o asumam, date fiind realitatile de infrastructura si financiare, atat generale cat si specifice fiecaruia dintre cluburile pe care le reprezentam;

Riscul de accidentari la care am supune jucatorii nostri in varianta unui program extrem de incarcat si in continuarea unei perioade de pregatire total nesatisfacatoare;

Perspectiva foarte probabila, in cazul reluarii competitiei, ca partidele sa se dispute fara spectatori. Aceasta perspectiva reprezinta un scenariu de neacceptat pentru suporterii cluburilor noastre;

Identificarea unor variante de lucru identice aplicate deja la Liga 2 si Liga 3, competitii din care nu se mai disputa partide pentru echipele aflate in partea inferioara a clasamentului. Aceasta decizie consideram ca nu aduce atingere nicidecum fotbalului profesionist, ci reprezinta tocmai o masura de protectie a caracterului acestuia in contextul perioadei pe care o parcurgem.

Meritul sportiv ramane intact prin posibilitatea cluburilor din play-off de a decide titlul de campioana, un alt argument fiind implementarea de solutii similare si in alte campionate din fotbalul european.

Cele sase echipe cer oprirea play-out-ului Ligii 1. Este vorba despre Viitorul Constanta, Hermannstadt, Poli Iasi , Academica Clinceni, Chindia Targoviste si FC Voluntari.Acestea cer ca nimeni sa nu retrogradeze in acest sezon din Liga 1, conform Gsp.ro Iata scrisoarea trimisa de cluburi catre LPF Stimate domnule Secretar General,In urma evolutiei contextului configurat de consecintele pandemiei asupra fotbalului romanesc, deplin responsabili de misiunea coordonarii activitatii in cluburile pe care le reprezentam si de stabilirea competitiei la care contribuim direct in acest sezon 2019/2020, va solicitam sa depuneti toate demersurile necesare pentru a promova urmatoarea solutie pentru play-out-ul Ligii I, editia 2019/2020.Am dezbatut, impreuna cu toti reprezentantii cluburilor din play-out, contextul specific pe care il avem pentru aceasta parte a competitiei. Astfel, 7 dintre 8 cluburi angrenate in play-out (nu avem pozitia ferma a clubului Dinamo ) am decis: