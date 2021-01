Astra Giurgiu, aproape sa fie data afara din Liga 1 dupa ce Ionita a recunoscut dopajul

Trei jucatori de la echipa giurgiuveana: Fatai, Alex Ionita si Seto au fost suprinsi in ipostaze apeland la o terapie interzisa.Clinica la care au apelat ar fi postat pozele cu ei pe retelele de socializare, pentru a-si face reclama.Mai exact, jucatorii giurgiuveni si-au bagat perfuzii in vena, prin care le-au fost administrate vitamine in corp, intr-o cantitate foarte mare si interzisa de Agentia Mondiala Anti Doping.Singurul jucatorul care a recunoscut aceasta metoda in fata membrilor ANAD a fost Alex Ionita, scrie gsp.Seto si Fata nici nu s-au prezentat la proces, iar Ionita a cerut clementa si a povestit cu lux de amanunte totul legat despre acest tratament.Presedintele Astrei , Dani Coman, a luat foc cand a auzit toate acestea.Oficialul giurgiuvean l-ar fi sunat pe Ionita si i-a spus ca este un "tradator", scrie gsp Conform regulamentelor internationale din astfel de cazuri, echipa respectiva trebuie sa fie exclusa din campionat Articolul 62 din Legea antidoping arata cum se practica sanctiunile.Iar alineatul 2 sustine: "In situatia in care mai mult de 2 membri ai unei echipe sportive sunt gasiti vinovati de una dintre incalcarile prevazute la articolul 2, alineatul 2 in perioada unei manifestari sportive, organizatorul competitiei, pe langa sanctiunile aplicate individual sportivilor implicati, va sanctiona echipa respectiva cu descalificarea si pierderea punctelor", scrie gsp Si jucatorii incriminati risca o suspendare pana la 4 ani, doar in cazul lui Ionita s-ar putea sa fie o pedeapsa mai mica, pentru ca a recunoscut totul.CITESTE SI: