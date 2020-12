Intamplare cu un arbitrul roman. "M-au masurat, au pus rigla sa fie dreapta. A fost un pic umilitor"

Centralul din Bucuresti a pus capat carierei nemultumit ca a fost scos de presedintele Comisiei Centrale, grecul Kyros Vassaras, de pe lista FIFA Avram a povestit un episod din viata sa, atunci cand a fost acuzat ca nu are inaltimea necesara calitatii de arbitru."Am fost chemat la Federatia Romana de Fotbal, intr-o sedinta cu Mircea Sandu Florin Prunea si Gheorghe Constantin. Au zis: Haide, domnule, sa-l masuram.A fost un pic umilitor, dar am zis ca mai bine inchei subiectul asta, in cadrul FRF . De atatea ori in viata treci prin momente dificile, unul in plus nu mai conteaza.Am fost, m-au pus la perete, au tras linie cu creionul si au pus rigla sa fie dreapta. Florin Prunea m-a masurat.Mircea Sandu a zis: Din momentul asta, sa nu mai aud discutii legate de Avram si inaltimea lui", a spus Avram la Digisport. Sebastian Coltescu si Marius Avram au fost inlocuiti pe lista FIFA de Marian Barbu si Andrei Chivulete.