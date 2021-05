Lupte de strada in tribune, la partida Universitatea Craiova - FC Botosani. Jucatorii si oficialii celor doua echipe s-au luat la bataie FOTO

Spiritele au degenerat in prima repriza a partidei. Oficialii si jucatorii celor doua echipe s-au luat la bataie in tribune.Fostul jucator al oltenilor, Silvian Cristescu, a sarit ca ars sa dea cu pumnul in fotbalistii de la Botosani.Meciul a fost oprit cateva minute de arbitru, pana cand spiritele s-au calmat, iar Silvian Cristescu a fost scos din stadion.In primele 45 de minute jucate, partida a fost plina de tensiune, Vatajelu si Tiganasu fiind eliminati.FOTO: captura video / Look Sport