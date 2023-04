Ca la romani, la nimeni: ce se va intampla in sezonul urmator din Liga 1

Situatia dezastruoasa a fotbalului romanesc este reflectata cel mai bine de modul in care se va face repartizarea echipelor ce vor evolua in cupele europene.

Din sezonul 2015/2016, Liga 1 va avea doar 14 echipe, insa miza va disparea in mare masura dupa ce mai multe grupari au ajuns in insolventa.

Astfel, din 14 echipe participante, sapte dintre ele nu vor avea dreptul de a participa in cupele europene. Este vorba despre CFR Cluj, Otelul, Rapid, U Cluj, Dinamo, Petrolul si CSU Craiova (daca toate dintre ele se vor salva de la retrogradare).

Daca primele sase sunt in insolventa, CSU Craiova nu are dreptul de a juca in Europa deoarece nu are un istoric mai mare de trei ani.

Situatie incredibila in Liga 1: inca o echipa de top intra in insolventa

Raman astfel sapte echipe care se vor lupta pentru cele cinci locuri ce duc in cupele europene.

C.S.