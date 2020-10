Cel mai bogat fotbalist roman se retrage la doar 29 de ani. "Fereasca Dumnezeu, am fi putut vedea cazuri precum cel al lui Ekeng"

Ajuns la 29 de ani, Tucudean a luat aceasta hotarare din cauza problemelor pe care le-a avut la inima in ultima vreme."Fereasca Dumnezeu, am fi putut vedea cazuri precum cel al lui Ekeng. Am luat decizia sa ma retrag, pentru ca nu se stie niciodata. Pentru binele meu, cel mai bine a fost sa ma opresc", a spus Tucudean pentru antenasport.Campion al Romaniei cu Steaua Viitorul si CFR Cluj , fotbalistul nascut la Arad a jucat si in strainatate, pentru Standard Liege si Charlton. Pentru echipa nationala a Romaniei, Tucudean are 9 meciuri si 3 goluri inscrise.Fostul atacant se va ocupa de acum incolo de afaceri, familia sa este una dintre cele mai bogate din vestul tarii, detinand un hotel de cinci stele, o firma de mobila, centru spa si ferme agricole.