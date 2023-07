Cine va castiga titlul in Liga 1? Vezi ce cred oamenii din fotbal

Liga 1 se reia vineri, iar intrebarea care sta pe buzele tuturor microbistilor e: "Va rezista Otelul Galati pe primul loc pana la sfarsitul sezonului?".

Galatenii au in acest moment un avans de 8 puncte in fruntea clasamentului, ce-i drept, si un meci in plus disputat fata de celelalte echipe.

Dar oare pot rezista ei presiunii facute de celelalte echipe, in special a formatilor din Bucuresti, care n-au mai pus mana pe un titlu de 4 ani?

Oara trupa antrenata de Dorinel Munteanu are puterea de a mentine acelasi ritm ca in turul campionatului, avand in vedere subtirimea lotului si lipsa de experienta a multor jucatori?

E Dorinel Munteanu un antrenor capabil sa-si motiveze jucatorii pana la finalul editiei 2010/2011 a Ligii 1?

Poate avea Romania din nou o campioana surpriza, la doar doi ani dupa miracolul produs de Unirea lui Dan Petrescu?

Ziare.com a incercat sa afle raspunsurile la aceste intrebari de la oameni ce fac parte din lumea fotbalului, dar care nu sunt implicati in lupta la titlu.

Primul intervievat a fost Emerich Ienei, care nu ar paria inca pe Otelul, dar crede ca galatenii pot rezista pe primul loc, chiar daca ii asteapta o "presiune foarte, foarte mare".

"E o aglomeratie de echipe acolo in fata, deci nu stiu cine, chiar daca Otelul are un punctaj destul de mare in fata, avea chiar si fara aceste 3 puncte primite la masa verde. Totusi, eu cred ca Galatiul poate rezista pe primul loc. Avem exemple in anii trecuti, cand au mai rezistat echipe din provincie, Urziceniul si CFR-ul. O sa fie, totusi, o presiune foarte, foarte mare pe ei", a declarat Ienei, pentru Ziare.com.

Legat de Steaua, antrenorul care a cucerit Cupa Campionilor Europeni in 1986 cu "ros-albastrii" spune ca fosta sa echipa ar trebui sa creada in cucerirea titlului: "Singura sansa a Stelei e sa creada ca poate castiga. Daca nu cred in treaba asta, atunci sigur n-au nicio sansa, pentru ca nu se vor motiva cum trebuie".

Otelul are mari sanse sa castige titlul, spune si Sorin Cartu, care crede, insa, ca e cam devreme pentru a vorbi de o favorita la cucerirea titlului de campioana.

"E cam devreme sa spun cine va castiga titlul, chiar daca s-a intamplat ce s-a intamplat cu victoria la masa verde a Otelului. Titlul se joaca, dar e adevarat ca galatenii au sanse mari sa castige", a spus Cartu, pentru Ziare.com.

Fostul mare arbitru roman, Ion Craciunescu, anunta o lupta in trei, cu galatenii principali favoriti. "Dupa cum a inceput, cu aceste trei puncte la masa verde, cred ca Otelul. Mai au sanse Timisoara si Vaslui. Cred ca una dintre cele trei va triumfa", a precizat Craciunescu, pentru Ziare.com.

Liga 1 se reia vineri, cu meciul dintre Rapid Bucuresti si Unirea Urziceni, primul din etapa a 19-a, dupa ce partida Pandurii Targu Jiu - Otelul Galati a fost castigata la masa verde de oaspeti.

Dupa 18 etape jucate in actualul sezon al primei ligi romanesti de fotbal, primul loc in clasament este ocupat de Otelul Galati (42 puncte), urmata de FC Timisoara (34), FC Vaslui (32), Rapid (30) si Gaz Metan Medias (30). Dinamo (29), Steaua (29), CFR Cluj (27), Astra Ploiesti (21) si Universitatea Craiova (20) completeaza primele 10 locuri.

