Academica Clinceni scrie istorie. Ilfovenii s-au calificat pentru prima data in play-off. "Este ceva incredibil de frumos, este minunat ca un sat reuseste sa faca o asemenea performanta"

"Noi, daca eram putin mai atenti, puteam sa rezolvam aceasta calificare in play-off poate cu 2-3 etape mai inainte. Dar a trebuit sa suferim pana in ultima clipa, pana la ultimul meci, sunt fericit, sunt foarte fericit, ma bucur ca am reusit sa creez din nou un grup puternic, un grup unit, in al doilea an, un grup care isi doreste sa sa faca performanta si pentru asta merita toate felicitarile.Trebuie sa-i felicit pentru tot ce au facut pana acum, ca au dat dovada de caracter, mai ales la ultimul meci, la care ai o presiune foarte mare, mai ales ca erai in lupta directa cu alte doua echipe si e clar ca te gandeai si ce se intampla pe alte stadioane. Am reusit sa ne concentram doar la jocul nostru si am reusit sa si marcam din faze fixe si ma bucura acest lucru pentru ca am lucrat foarte mult fazele fixe in ultimele doua saptamani, i-am batut mult la cap.Vreau sa felicit si conducerea pentru ca merita felicitata, s-au schimbat mult lucrurile in bine, conducerea noastra, impreuna cu domnul primar ne asigura, in limita posibilitatilor, tot ceea ce am avut nevoie. Ne-au asigurat in primul rand linistea, nu au pus in niciun moment presiune pe staff, pe echipa si au fost alaturi de noi in fiecare zi. Sunt niste prime speciale specificate in contract, fiecare are o prima stipulata in contract pentri intrarea in play-off si mai este si o prima speciala daca terminam pe locul 4 sau 5, in functie de ce se intampla in meciul Sepsi cu FCSB Tinand cont ca in primul an am reusit sa ne salvam de la retrogradare, in al doilea an am reusit aceasta clasare in play-off, eu cred ca este ceva incredibil de frumos, este minunat ca o echipa precum Cinceniul, un sat, o comuna cu sase mii de locuitori reuseste sa faca o asemenea performanta, cred ca scriem din nou o pagina de istorie pentru aceasta comunitate si ne bucuram ca si noi facem parte din aceasta pagina de istorie. Deocamadata, vrem sa ne bucuram de acest lucru, vrem sa ne bucuram de clasarea in play-off, jucatorii vor primi doua zile libere, pentru ca le merita si de luni, cand ne vom reuni, ne vom pregati si ne vom organiza pentru ceea ce urmeaza. (n.r. - daca se gandeste la cupele europene) Nemaiavand presiune, vom arata un alt fotbal, vom juca altceva si bineinteles ca vom juca fiecare meci la victorie.Pentru play-off, avem varianta sa jucam la Calarasi, am inteles ca sunt acum si alte discutii cu alte stadioane, deocamdata nu ma preocupa acest lucruru, este treaba conducerii sa ne asigure un stadion ok. Atat timp cat sunt eu aici, nu o sa se relaxeze nimeni, nu are voie nimeni sa se relaxeze, ba din contra, vrem sa ne batem cu granzii, cu cei mai buni de la egal la egal si sa demonstram ca clasarea noastra in play-off nu este intamplatoare. (n.r. - depsre acuzatiile ca sunt aliatii FCSB) Au fost voci in decursul anilor, ca suntem echipa FCSB-ului. Eu cred ca ar trebui sa se termine cu aceste scenarii sau cu aceste vorbe, nu suntem echipa nimanui.Suntem doar Academica Clinceni, nu jucam pentru nimeni, nu ajutam pe nimeni. Noi jucam pentru noi, ne ajutam pe noi, vrem rezultatele pentru noi si sa facem performanta si asta se va demonstra. E posibil sa si pierzi, dar o sa vedeti ca noi impotriva FCSB-ului, Craiovei, CFR-ului si a celorlalte echipe ne vom vinde foarte scump pielea", a declarat Poenaru, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.Academica Clinceni s-a calificat in play-off-Ligii I dupa ce a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 3-1 (3-0), pe Dinamo , in etapa a XXX-a, ultima a sezonului regulat.Au marcat: R. Grigore '73 / Rusescu '4, Cordea '11, Moulin '17.Ilfovenii au terminat sezonul regulat pe locul 5.