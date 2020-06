Comitetul de Urgenta al FRF a aprobat calendarul competitional pentru incheierea sezonului 2019-2020

Ziare.

"Avand in vedere Ordinul nr. 601/971/2020 emis de Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii pentru reluarea competitiilor sportive organizate in aer liber de catre sportivii profesionisti, sportivii de performanta si/sau legitimati, Comitetul de Urgenta FRF a aprobat azi, 5 iunie, calendarul competitional pentru incheierea sezonul 2019/2020 la Liga I, Liga II-a si Cupa Romaniei", se mentioneaza pe site-ul citat.Luand in considerare faptul ca UEFA a acceptat solicitarea FRF de a prelungi termenul pentru comunicarea echipelor participante in competitiile europene pana la data de 3 august, Comitetul de Urgenta al FRF a stabilit programul competitional pentru incheierea sezonului 2019/2020.Conform calendarului, Liga I urmeaza sa se reia la 13 iunie, iar Liga a II-a va redebuta la 4 iulie. De asemenea, finala Cupei Romaniei este acum programata pe 22 iulie. Atat Liga I, cat si Liga a II-a se vor incheia la 1 august, urmand ca barajul de promovare/mentinere in Liga I sa se dispute in dubla mansa, in datele de 5 si 8 august.Tot azi, Comitetul de Urgenta al FRF a aprobat si "Protocolul medical de reluare a competitiilor". Acesta a fost elaborat de Comisia Medicala a FRF in urma consultarilor avute cu reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, Ministerului Tineretului si Sportului, precum si ai Institutului National de Sanatate Publica.La 16 martie, o data cu decretarea starii de urgenta ca urmare a pandemiei de coronavirus, competitiile fotbalistice de pe teritoriul Romaniei au fost intrerupte. Echipele de fotbal si-au reluat activitatea la 15 mai, cand autoritatile statului au permis antrenamentele in grupuri restranse, in conditii de izolare.Incepand cu data de 1 iunie, autoritatile au permis organizarea si desfasurarea competitiilor sportive in aer liber (cu exceptia sporturilor de contact), fara spectatori, cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.