Ce lovitura pentru titlu! Craiova a luat unul dintre cei mai buni fotbalisti din Liga 1

In lupta pentru campionat , Craiova negociaza pentru urmatoarele transferuri.David Lazar de la Astra este fotbalistul care este aproape ca si semnat cu echipa olteana.200 000 de euro plateste Mihai Rotaru, patronul Craiovei, Astrei pentru transfer, scrie gsp David Lazar este unul dintre cei mai buni portari din Liga 1 . El face parte si din lotul nationalei de seniori a Romaniei.Goalkeeper-ul Astrei Giurgiu a fost dorit si de CFR Cluj , dar a preferat Universitatea Craiova , mai ales ca a jucat in zona Olteniei, la Pandurii Targu Jiu, unde s-a simtit foarte bine.Lazar are 29 de ani si vine ca o solutie pentru postul de portar al echipei din Baniei, unde apara in acest moment Pigliacelli, care are multe oferte din strainatate.