Cum arata cotele caselor de pariuri cu doua saptamani inainte de reluarea Ligii 1

Ziare.

com

In continuare, lidera Romaniei si campioana din ultimii doi ani, CFR Cluj este vazuta ca favorita la titlu numarul 1, cu o cota destul de mica, 1.45. In continuare vine FCSB , cu o cota aflata la o distanta destul de mare, 4.50 la 1. Gruparea lui Gigi Becali este la 4 puncte in spatele lui CFR, fiind la egalitate cu Craiova, oltenii avand o cota de 7 la 1 pentru titlu.Urmeaza FC Botosani si Astra, cu 60 la 1 si Gaz Metan Medias, cu 100 la 1.Urmatorul meci de la reluarea campionatului este chiar marele derbi FCSB - CFR Cluj, programat in week-endul 12-14 iunie.30 de puncte are CFR Cluj in clasamentul din play-off, fiind urmata de FCSB si Craiova, ambele cu 26 de lungimi.Ultimele doua titluri au fost obtinute de CFR Cluj.