Data la care se va relua Liga 1

Ziare.

com

Cel mai probabil, competitia se va relua in weekendul 13-14 iunie."Ne-am asumat obiectivele sa incepem in 15 mai antrenamentele in grupuri de catre 4 jucatori, apoi din iunie cu toata echipa. Am primit garantii ca nu va mai fi nevoie de izolare la domiciliu timp de doua saptamani atat timp cat stau intr-un cantonament asigurat de club, unde sunt bine izolati,", a spus Burleanu la Digi Sport "Peste doua saptamani, presedintele Iohannis a zis ca vom avea un alt val de relaxari. Atunci vom creiona un calendar competitional, deocamdata sunt doar scenarii. UEFA a impus un termen limita, trebuie sa desemnam echipele care vor juca in Europa pana la 20 iulie, deci pana atunci trebuie sa incheiem play off Liga 1 si Cupa Romaniei", a adaugat seful Federatiei.In Liga 1 au mai ramas de disputat 8 etape din play-off si 12 runde din play-out.