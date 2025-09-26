Dinamo a pierdut titlul!

Autor: Ionut Gaman
Miercuri, 16 Mai 2012, ora 10:46
6037 citiri
Odata cu victoria celor de la CFR Cluj la Mioveni, Dinamo nu mai are nicio sansa sa castige titlul, iar sansele ca Borcea sa auda imnul Ligii Campionilor, chiar si de pe locul doi, sunt extrem de reduse.

8 puncte e diferenta dintre CFR Cluj si Dinamo cu doar doua etape ramase pana la finalul sezonului.

De asemenea, nici Rapid nu mai are sanse sa sarbatoareasca castigarea campionatul. Dar trupa lui Razvan Lucescu nici nu si-a dorit cucerirea titlului.

Surprinzator fata de anii trecuti, Steaua lui Becali inca mai spera la titlu, chiar daca sansele "ros-albastrilor" de a-si adjudeca titlul cu numarul 24 din istorie sunt mici, foarte mici. Poate sezonul viitor sa inceapa hegemonia anuntata de Mihai Stoica inca din 2006.

Devenind seriosi, calculele pentru castigarea campionatului sunt foarte simple, cu doua etape ramase pana la final.

Pentru a intra in posesia celui de-al treilea titlu din palmares, CFR Cluj mai are nevoie de o victorie in ultimele doua etape, cand intalneste "U" Cluj, in deplasare, si Steaua, pe teren propriu.

Clujenii pot cuceri titlul si daca FC Vaslui pierde unul dintre cele doua meciuri pe care le mai are de disputat: cu Otelul in deplasare si acasa cu "U" Cluj.

Iata cum se prezinta clasamentul la varf al Ligii 1, cu doua etape ramase pana la final:

1. CFR Cluj - 67 puncte

2. Vaslui - 64 puncte

3. Steaua - 62 puncte

4. Dinamo - 59 puncte

5. Rapid - 58 puncte

In cazul in care CFR Cluj si Vaslui vor termina la egalitate de puncte, titlul va merge in Gruia, datorita rezultatelor directe favorabile clujenilor (2-0 si 1-1).

