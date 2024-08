Dragomir, la un pas sa vanda drepturile TV ale Ligii 1: Mare surpriza pe piata media

Dumitru Dragomir e la un pas de a vinde drepturile TV pentru urmatoarele sezoane ale Ligii 1. Pachetul nu va fi cumparat insa de RCS&RDS, Romtelecom sau UPC!

Seful Ligii Profesioniste de Fotbal sustine ca drepturile TV ale Ligii 1 vor merge catre o firma straina.

"E vorba de o firma straina, din Olanda. Negocierile sunt destul de avansate si ne-am inteles in proportie de 90 la suta. Acest proiect e rezultatul muncii mele in ultimii trei ani. De aceea, am si spus ca veti avea o mare surpriza, atunci cand o sa aflati toate detaliile", a dezvaluit Dragomir pentru Adevarul.

"Nu o sa mai fie nicio licitate! Liga se va asocia cu aceasta firma olandeza, iar cine vrea sa dea meciuri din campionatul romanesc poate veni la negocieri", a continuat acesta.

Dragomir garanteaza ca acest nou contract va aduce in conturile LPF cel putin la fel de multi bani ca acela semnat in 2011.

"Daca la urmatorul contract pentru vanzarea drepturilor TV nu iau cati bani s-au dat ultima data, atunci plec de la Liga. O sa iau suta de milioane sau ceva in jurul acestei sume", a conchis seful LPF.

Incepand cu 2011 si pana in 2014, meciurile din Liga 1 s-au vazut si se vad pe Digi Sport (7 meciuri) si Dolce Sport (2 meciuri).

