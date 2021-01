"Avea niste maini fine si te facea..." Cine a fost cel mai bun jucator de poker din fotbalul romanesc

Chiar si obiceiurile nesanatoase ale conducatorilor din prima divizie ajungeau la urechea lui Dragomir.La unele participa chiar el.Ajuns la pensie, Dragomir povesteste episoade incredibile din viata de odinioara a fotbalului romanesc."Cel mai bun jucator de poker era Pinalti. Era diabolic, avea niste maini fine si te facea... Era bun si Piturca, dar nu de talia lui Pinalti.Eu nu am mai jucat poker de vreo 12 ani. Nu am mai pus mana pe o carte. Ma joc table si sah, iar acum nu mai am tragerea de inima.Acum poker se joaca cu doua carti si nu ma atrage. Eu sunt coleric si as pierde.Nu mi-a placut in decursul vietii sa pierd. Eu nu am fost un jucator care sa imi pierd capul. Nici nu am castigat mult, dar nici nu am pierdut mult", a spus Dumitru Dragomir pentru Prosport CITESTE SI: "Lucrurile aratau foarte urat. Cazusem la posesie. Nu a dat nici un telefon." De ce a plecat spaniolul De la Barrera de la Viitorul Dupa 20 de ani ca sef al LPF , Dumitru Dragomir incaseaza o pensie uriasa, de 7000 de euro pe luna.