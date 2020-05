Echipa din Liga 1 cu cele mai multe rezultate de 0-0 inregistrate in ultimii cinci ani: CFR Cluj, pe podium

Ziare.

Procentul meciurilor lui Gaz Metan incheiate 0-0 in aceasta perioada este de 14,5%. Gaz Metan este pe locul 16 in Europa din acest punct de vedere.Pe locul 2 in Liga I la acest capitol este Politehnica Iasi, cu 12,8%, iar pe locul 3, CFR Cluj, 11,8%.Pe locurile urmatoare sunt: Dinamo Bucuresti (11,00%), Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (10,7%), FC Botosani (10,6%), FC Hermannstadt (9,8%), FC Voluntari (9,7%), Universitatea Craiova (9,6%), Chindia Targoviste (8,0%), Viitorul Constanta (7,7%), FCSB (7,1%), Astra Giurgiu (6,6%) si Academia Clinceni (5,1%).Pe plan mondial, in primele 30 de locuri sunt 23 de campionate din Africa. Pe prima pozitie este campionatul Gambiei (23,5%), care il devanseaza pe cel al Camerunului (19,1%).Campionatul african cu cele mai putine partide terminate 0-0 este cel al Madagascarului (7,4%). Media pentru acest continent este de 13,9%.In Asia, cele mai multe meciuri incheiate fara gol sunt in Irak (14,9%), iar cele mai putine in Macao (2,9%), media pentru acest continent fiind de 7,6%.In zona CONCACAF, pe primul loc este Haiti (18,5%), iar pe ultimul Surinam (3,0%), media pentru aceasta confederatie fiind 8,1%.In America de Sud, pe primul loc este campionatul Argentinei (11,5%), iar pe ultimul, cel al Boliviei (5,6%), media pentru zona CONMEBOL fiind de 8,3%.In Europa, unde media este de 7,9%, pe prima pozitie se afla Muntenegru (13,0%), iar pe ultima, Irlanda de Nord (3,4%).La nivel de cluburi, cifrele variaza intre 29,8% pentru Gambia Ports Authority si 0,0% pentru Warrenpoint Town (Irlanda de Nord).Pe locul doi este echipa cameruneza Union des Mouvements Sportifs de Loum (28,7%), iar pe locul trei, alta formatie din Gambia, Hawks FC (27,8%).In Europa, pe primul loc este o echipa din Republica Moldova, Speranta Nisporeni (18,6%), urmata de gruparea kazaha Kaisar Kizilorda (18,1%) si de formatia greaca Xanthi FC (17,5%). Xanthi l-a avut antrenor pe romanul Razvan Lucescu intre septembrie 2014 - iunie 2017.In ce priveste cele cinci mari campionate ale Europei, pe primul loc este echipa franceza Angers, cu 12,0%. Din cele 191 de meciuri disputate de Angers in perioada luata in calcul, 23 au fost remize albe. Pe ultimul loc este formatia italiana Cagliari, cu 3,1% (6 meciuri dintr-un total de 195).