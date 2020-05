Echipa ideala a jucatorilor care nu au castigat titlul in Liga 1

Ziare.

"Nu au castigat titlul, dar au ramas in inimile microbistilor datorita prestatiilor formidabile din principala competitie interna. Pe durata a doua saptamani, Liga Profesionista de Fotbal v-a invitat sa alegeti echipa ideala formata din jucatorii care, desi nu au cucerit medalia de campion in ultimul deceniu (incepand cu editia 2010/11), sunt si azi repere pentru fanii formatiilor prezente pe prima scena din Romania in intervalul amintit", informeaza site-ul oficial al LPF.portar - Mario Felgueiras ( FC Brasov, CFR Cluj fundasi - Jean Sony Alcenat ( Petrolul Ploiesti FCSB , FC Voluntari), Cristian Sapunaru ( Rapid Bucuresti, Pandurii Tg. Jiu, Astra Giurgiu ), Ante Puljic ( Dinamo Bucuresti), Vladimir Bozovic (Rapid Bucuresti)mijlocasi - Alexandru Baluta (FC Viitorul Universitatea Craiova ), Ianis Hagi (FC Viitorul), Ousmane N'Doye (Dinamo Bucuresti, Astra Giurgiu, FC Vaslui , Sageata Navodari, ASA Tg. Mures), Alexandru Mitrita (FC Viitorul, Universitatea Craiova)atacanti - Wesley Lopes da Silva (FC Vaslui, CSM Poli Iasi ), Harlem Eddy Gnohere (Dinamo Bucuresti, FCSB)antrenor: Devis Mangia (Universitatea Craiova).