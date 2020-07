EXCLUSIV Dorit de Craiova, un fotbalist din Liga 1 are oferta de 700.000 de euro din Italia

Rezultatele bune de la echipa moldoveana nu au trecut usor cu vederea. Jucatorii de la FC Botosani sunt la mare cautare in tara si in strainatate.Denis Harut este unul dintre cei mai curtati fotbalisti de la echipa lui Marius Croitoru.Ajuns la 21 de ani, fundasul dreapta are o oferta scrisa de 700.000 de euro la o echipa italiana, din Serie B.Contactat de Ziare.com, patronul Valeriu Iftime a confirmat tratativele cu italienii.Harut este dorit si la Craiova, insa Iftime nu vrea sa-i dea drumul in Liga 1 "Intre el si Craiova este o dragoste de asta, cu bataie lunga. L-au dorit cand era la Timisoara, dar copilul a venit la noi. As prefera sa-i dau drumul afara", a declarat seful lui FC Botosani pentru Ziare.com