EXCLUSIV Un fotbalist din Liga 1 isi face injectii in cap cu propriul sange

A simtit-o pe propria piele un fotbalist din Liga 1 La doar 25 de ani, jucatorul Chindiei Targoviste, Denis Dumitrascu, are probleme mari legate de caderea parului din cauza fotbalului."De la stres mi se trage totul. Asa mi s-a spus si asa cred si eu. Am suferit prea mult dupa barajul pentru promovarea in Liga 1, pe care l-am pierdut cu Voluntari, in 2018. De atunci a inceput sa mi cada rau parul.S-a declansat ceva in corpul meu. Lumea ne facea vanzatori si eu mi-am rupt degetul la meciul acela, chiar am jucat cu el rupt pana spre final", a povestit Denis Dumitrascu, pentru Ziare.com.Fotbalistul Chindiei urmeaza un un tratament costisitor, nou pe piata, pentru cresterea parului."Fac cateva sedinte in fiecare luna. Mi se ia sangele din vene, apoi se trece printr-o centrifuga si in final mi se injecteaza in cap.A inceput usor usor sa-mi creasca. Cam 200 de euro este sedinta, dar vreau cat mai repede sa termin cu aceasta problema. Aproape de pe tot corpul a inceput sa mi cada parul", a spus fotbalistul, pentru Ziare.com.Denis Dumitrascu a inceput fotbalul la Valcea, Hagi a fost la un pas sa-l ia la Viitorul , insa a ajuns in cele din urma la Chindia."Am negociat cu cei de la Viitorul cand aveam 17 ani. Am vorbit cu domnul Iasko, urma sa ma duc la ei, cand jucam la Valcea.Nu a fost sa fie. M-au sunat cei de la Targovieste si am venit la Chindia, unde sunt bine, conditiile sunt foarte bune, banii sunt la timp.Ma bucur ca am ramas in Liga 1. Am avut si eu ceva oferte de afara, dar am preferat sa raman in prima liga. Este mai bine pentru mine, vreau sa joc cat mai mult", a declarat fotbalistul Chindiei, pentru Ziare.comDenis Dumitrascu are 25 de ani si facut parte din toate echipele nationale de juniori ale Romaniei, fiind unul dintre cei mai talentati jucatori ai generatiei sale.