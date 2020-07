EXCLUSIV Un patron din Liga 1 si-a scos capitanul din echipa, chiar inainte de meci. "Este incredibil ce s-a intamplat"

"Eu am zis sa nu joace, pentru ca nu voiam sa se interpreteze. E legat de virusul asta, care trebuie sa te antrenezi 14 zile, dupa ce ai fost testat pozitiv, si el are 11 sau 12 zile.Nu pateam nimic, ca nu este stipulat in regulament vreo amenda, dar nu am vrut sa fie discutii. Asa mi-au zis oamenii mei din club.A plans copilul ca nu joaca, dar eu am luat hotararea", a spus patronul lui FC Botosani, Valeriu Iftime, pentru Ziare.comArgentinianul a fost testat pozitiv cu noul virus la sfarsitul lunii iunie, insa acum nu mai are nici o problema legata de Covid 19."Nu exista termen prevazut pentru reluarea procedurii de antrenament", spune secretarul general de la Liga Profesionista de Fotbal, Justin Stefan.