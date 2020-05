Fotbalist din Liga 1, infectat cu noul coronavirus? Iata reactia oficiala a clubului

Ziare.

Impresarul fundasului dreapta portughez Ricardinho, Bogdan Apostu, a dezvaluit, vineri seara, ca acesta a fost testat pozitiv cu noul coronavirus la un prim test.Jucatorul a stat in izolare, iar probabilitatea este de doar 40% la acest prim test, asteptandu-se confirmarea la cel de-al doilea.In schimb, gruparea ilfoveana sustine ca n-a primit inca rezultatele."Referitor la stirea postului de televiziune ANTENA 1, potrivit careia un jucator al clubului nostru ar fi suspect de infectarea cu COVID-19, FC Voluntari tine sa precizeze faptul ca toti jucatorii nostri au fost testati, insa rezultatele acestei testari nu ne-au fost inca comunicate.Totodata dorim sa va precizam ca, odata cu sosirea rezultatelor testelor, acestea vor fi facute publice pe canalele noastre de comunicare", se arata in comunicatul ilfovenilor.Ricardinho s-a transferat la FC Voluntari in 2018, iar in acest sezon a bifat 8 meciuri.