Fotbalistul din Liga 1 despre care s-a spus ca este infectat cu noul coronavirus a rabufnit: Nu au respect pentru mine si astept scuze

Fundasul portughez al celor de la Voluntari spune ca se simte bine si ca asteapta scuze."Eu ma simt bine si am nimic. Niciun simptom. Nu am febra, nu ma doare nimic. Este totul normal. Chiar daca am venit din Portugalia, eu acolo am respectat carantina, adica autoizolarea, mi-am luat toate masurile si acolo. Nu am facut test acolo, dar am facut in Romania. Dar din moment ce nu ne-au venit inca rezultatele, cum este posibil sa apara in presa ca as fi infectat? Nu au respect pentru mine si astept scuze", a spus Ricardinho pentru Prosport "Eu am venit de la aeroport direct la baza de la stadion de la Voluntari si, din respect pentru colegi, m-am autoizolat intr-o camera. Si antrenamentele tot in camera le-am efectuat. Nu m-am intalnit cu nimeni. Clubul are foarte bine grija de mine si am vorbit si cu ei dupa ce a aparut aceasta informatie. Lumea trebuie sa inteleaga ca eu nu am nici un simptom acum si ca astept si eu rezultatele oficiale ale testelor. Daca sunt negative, ma voi alatura si eu echipei", a mai spus acesta.Aparatorul in varsta de 26 de ani ar fi iesit pozitiv la primul test, insa la cel de-al doilea rezultatul a fost negativ.Ricardinho s-a transferat la FC Voluntari in 2018, iar in acest sezon a bifat 8 meciuri.