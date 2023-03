FRF anunta ca echipele din Liga 1 nu au datorii

Federatia Romana de Fotbal anunta ca echipele din Liga 1 au trecut peste testul fair-play-ului financiar.

Asta inseamna ca formatiile prim divizionare nu au datorii catre alte cluburi, catre angajati sau catre bugetul de stat.

"Administratia de monitorizare precizeaza incheierea, la data de 10 decembrie 2018, a ciclul de monitorizare financiara a cluburilor licentiate de Liga I, in timpul sezonului competitional 2018 - 2019.

Toate cluburile participante la campionatul national Liga I au indeplinit cerintele fair play-ului financiar in timpul competitiei pentru care au primit licenta, respectiv nu au fost inregistrate datorii financiare restante neachitate, la termenul de gratie 30 noiembrie 2018, fata de cluburi, angajati si asigurarile sociale/autoritatile fiscale, in legatura cu obligatiile contractuale sau legale aparute inainte de data de referinta 30 iunie 2018.

Precizam ca este al doilea an consecutiv, in care toate cluburile din Liga I respecta cerintele fair play-ului financiar", se arata in comunicatul FRF.

Anuntul Federatiei vine la relativ scurt timp dupa ce in presa au aparut informatii despre restante uriase la campioana CFR Cluj, fotbalistii avand si acum de primit primele pentru castigarea titlului.

