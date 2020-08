INEDIT Liga 1, primul campionat din lume care are printre jucatori pe Sut si Gol

In campionatul romanesc sunt doi jucatori pe care ii cheama Sut si Gol. Da, chiar este adevarat, nu este o gluma...Adrian Sut a impresionat sezonul trecut la Clinceni si a fost adus de Gigi Beali la FCSB , dar inca nu a apucat sa debuteze pentru echipa ros-albastra.SURSA FOTO: FACEBOOK / Adrian SutPolonezul Janusz Gol a venit la echipa din Stefan cel Mare in aceasta vara si asteapta cu nerabdare sa-l infrunte pe Sut. O poate face chiar in Derbyul Romaniei, Dinamo - FCSB.In urma cu doua sezoane, Liga 1 a avut privilegiul sa aiba trei jucatori cu numele de Romario. Chiar daca pare ciudat, doar unul a fost brazilian.Romanii Romario Benzar si Romario Moise si brazilianul Romario Pires au fost jucatorii care au dat culoare primei ligi din tara noastra.