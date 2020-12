Transferul iernii in Liga 1. Universitarea Craiova da un jucator de nationala la FC Arges

Andrei Ivan este dorit insistent la Pitesti de noul presedintele al clubului din Trivale, Jean Vladoiu.Cele doua cluburi s-au inteles pentru imprumutul pe o perioada de 6 luni a jucatorului, scrie Prosport.Andrei Ivan a revenit acum un an si jumatate la Craiova, insa nu prea agreaza mutarea la un club care lupta pentru salvarea de la retrogradare.In cazul in care nu va accepta sa mearga la FC Arges, Ivan are sanse mici sa mai joace pentru clubul oltean, mai ales se pregateste venirea lui Camara de la Dinamo Doar un gol a marcat Andrei Ivan pentru Universitatea Craiova in ultimul an. Fostbalistul oltean este si in lotul largit la lui Mirel Radoi la echipa nationala CITESTE SI: