Liga 1: FCSB castiga clar la FC Botosani si o egaleaza pe lidera CFR Cluj

FCSB s-a impus in deplasarea de la FC Botosani, scor 3-1 in ultima partida a zilei de duminica din Liga 1, in etapa cu numarul 20 a stagiunii competitionale 2018/2019.

Golurile au fost marcate de Gnohere, Filip si Rusescu pentru stelisti, in timp ce pentru Botosani a punctat Catalin Golofca, fostul jucator de la FCSB chiar.

Prima parte a fost si cea mai spectaculoasa de la Botosani, cu trei goluri marcate. Stelistii au inceput mai bine cu gol marcat in minutul 14, de Gnohere, dupa o faza splendid facuta de Romario Benzar, actiune persoanala pe flancul drept, apoi pasa pe linia portii si atacantul francez a indeplinit o simpla formalitate.

Gafa lui Alexandru Stan de pe flancul stang din minutul 23 i-a permis lui FC Botosani egalarea, una venita din partea chiar a fostului stelist Catalin Golofca, dupa un sut perfect la coltul lung de la marginea carelui.

Dar mitanul nu s-a terminat asa, caci Lucian Filip a punctat in minutul 38 golul de 2-1, un gol venit dupa o recuperare a mingii in fata careului advers, Coman l-a vazut pe Filip, i-a pasat inspirat si sutul a venit fara emotii la coltul lung.

Oaspetii au avut totusi ceva emotii in partea secunda, una inceputa mai bine de Botosani, care a si avut o bara prin Jonathan Rodriguez, un mijlocas argentinian. Si intrarea lui Roman II a produs putine emotii in tabara stelista, dar pana la urma oaspetii au inchis jocul pe final.

A fost 3-1 dupa un lob frumos al lui Raul Rusescu, iar FCSB o egaleaza pe lidera CFR Cluj, ambele avand 40 de puncte si urmand sa evolueze in meci direct saptamana viitoare.

Pana atunci insa, CFR va evolua luni in deplasare la Viitorul in ultimul meci al rundei curente.

Botosani ramane pe 10 in Liga 1 cu 23 de puncte.

Desfasurarea intalnirii:

Final de meci, FCSB castiga in deplasare cu 3-1!

Min.89: Gol anulat celor de la Botosani, offside la Roman II.

Min.87: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL Rusescu! 3-1 pentru FCSB, care va castiga azi, frumoasa executie a lui Raul, lob perfect dupa o ratare a lui Morutan, care trasese in portar..

Min.85: Man vede si el galben.

Min.80: Golofca incearca sa dea si al doilea gol, dar voleul sau de la marginea careului zboara peste.

Min.76: Intra Morutan la FCSB in locul lui Coman, e ultima schimbare la oaspeti.

Min.73: A doua schimbare la gazde, iese Rodriguez si intra Ongenda.

Min.72: Balgradean scoate in corner un sut-centrare din lovitura libera foarte inselator.

Min.71: Galben vazut de Roman de la FCSB pentru un fault util pentru echipa sa.

Min.68: Bara Botosani! Rodriguez reia frumos din plin careu dupa o pasa a lui Roman II, sutul argentinianului a muscat din transversala!!

Min.66: Iese Gnohere la FCSB, intra Raul Rusescu. Iar la Botosani avem prima schimbare, iese Trujici si intra Roman II.

Min.65: Karaboue incearca o reluare fantezista de la distanta, mult aiurea.

Min.60: Alex Stan, atat de usor depasit azi, vede si un galben, meritat dupa un fault stupid.

Min.56: Moldovenii au inceput foarte bine si aceasta parte secunda, sunt foarte incisivi si au avut ocaziile de gol ale partii secunde. FCSB pare usor tematoare..

Min.53: Coman vede galben pentru proteste.

Min.51: Sut Fabbrini periculos din careu, prinde Balgradean.

Incepe partea secunda!

INFO: Prima schimbare la oaspeti, intra Roman in locul lui Benzar.

Pauza, 2-1 pentru stelisti in deplasarea de la Botosani.

Min.42: Stan greseste din nou pe stanga si putea fi iar decisiv, ca la primul gol. Pasa Golofca in centru la Fabbrini, sut din pozitie centrala mult peste!!

Min.40: Galben vazut de Miron dupa un fault la Gnohere.

Min.38: GOOOOOOOOOOOOOOL FCSB!! Gol frumos marcat de Lucian Filip, stelistii au recuperat o minge simpla gresita de moldavi, Coman i-a pasat lui Filip care a punctat fara emotii, la coltul lung.

Min.34: Galben vazut de Morais, care va fi suspendat pentru derbiul cu CFR Cluj. Lovitura libera periculoasa pentru gazde!

Min.31: Sut de la distanta acelasi Golofca, prinde cu siguranta Balgradean.

Min.28: Fabbrini ia galben pentru un fault facut la Benzar.

Min.26: Botosaniul se misca foarte bine, sunt extrem de ofensivi baietii lui Ciobotariu, au meritat fara indoiala egalarea.

Min.23: GOOOOOOOOOOOOOL Botosani! 1-1, Golofca primeste o pasa excelenta, o ia la fuga spre poarta lui Balgradean, sut la coltul lung fara sperante si avem egalitate pe tabela.

Min.18: Lovitura libera interesant batuta de Fulop la coltul lung, nu are emotii Balgradean.

Min.14: GOOOOOOOOOOOOOOL FCSB!! Benzar face o cursa frumoasa pe flancul drept, intra in careu, il pacaleste pe portarul gazdelor, pasa catre Gnohere pe linia portii, gol prea simplu pentru francez, 1-0!!

Min.10: Sut bun Junior Morais de la distanta, foarte aproape de poarta..

Min.8: Benzar face acelasi lucru ca Trujici, Tanase e la un varf de bocanc sa reia decisiv spre gol..

Min.7: Trujici lanseaza o pasa in plin careu, sut-centrare pe jos, dar nimeni nu e atent in careul stelist.

Min.5: Ce ocazie are Coman! Pasa Tanase simpla in fata careului, Coman are poarta aproape goala in fata, portarul era cazut, dar sutul s-a dus mult peste..

Incepe partida!

20.02: Ilie Nastase a deschis aceasta partida, lovind mingea de la punctul cu var.

19.59: Sunt imagini de la Botosani, au intrat cele doua echipe si partida se va juca, terenul nu arata atat de rau..

19.36: Valeriu Iftime, finantatorul celor de la FC Botosani, a precizat ca terenul se prezinta in stare buna, iar meciul va incepe la ora fixata: "Terenul arata bine, asm scos folia acum o jumatate de ora si se prezinta in conditii bune. Am dat drumul, de cateva zile, si la instalatia de incalzire, pentru ca ne-am dorit ca suprafata de joc sa nu fie inghetata. Bine, nici nu a fost foarte frig aici. Mai este putina gheata pe margine, dar nu vor fi probleme", puncta Iftime la DigiSport.

Echipele de start:

FC Botosani: Fraisl - Patache, Burca, Miron, Soiledis - Rodriguez, Karaboue - Fabbrini, Levente Fulop, Golofca - Trujic.

Antrenor: Liviu Ciobotariu.

FCSB: Balgradean - Romario Benzar, Planic, Balasa, Al. Stan - Filip, Morais - Dennis Man, Florin Tanase, Florinel Coman - Gnohere.

Antrenor: Nicolae Dica.

19.07: Partida de la Botosani poate fi amanata. Detinutii au tot indepartat zapada in ultimele ore, dar inceperea jocului e in continuare pusa sub semnul intrebarii. La Botosani ninge si acum, iar terenul e acoperit in portiuni mari cu zapada. O prelata este si acum in continuare pe iarba, dar ea nu e suficient de mare incat sa acopere tot gazonul.

FCSB este in revenire de forma dupa victoria de luni seara din derbiul cu Viitorul, scor 2-0 la Pitesti si fiind acum la doar 3 puncte in spatele liderului CFR poate pune presiune pe acesta, egaland la puncte gruparea clujeana, cel putin pana luni, atunci cand campioana va da piept cu Viitorul la Ovidiu.

Va fi o problema vremea de la Botosani, atata timp cat in mai toata tara sunt ninsori abundente, viscol si polei, iar terenul nu este in cele mai bune conditii.

Popescu, Pintilii, Momcilovici, Teixeira si Nedelcu sunt absentii din gruparea lui Dica pentru acest meci.

In tur, cele doua echipe au remizat la Voluntari, scor 2-2, asta dupa ce stelistii au condus cu 2-0 si au dominat partida ce s-a considerat pe teren propriu.

Echipe probabile:

FC Botosani: Fraisl - Patache, Miron, Burca, Soiledis - Karaboue, Fabrini, Fulop - Ongenda, Roman, Golofca.

FCSB: Balgradean - Benzar, Balasa, Planic, Stan - Morais, Filip, Man - Coman, Gnohere, Tanase.

Arbitru: Marcel Birsan.

Partida este televizata pe Digi Sport, Telekom Sport si LookTV.

