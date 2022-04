Liga 1: FCSB trece cu emotii de Gaz Metan, la Pitesti

FCSB s-a impus in prima partida jucata in acest sezon la Pitesti, in jocul de Liga 1 cu Gaz Metan Medias, scor 2-1, in returul sezonului regular din stagiunea competitionala 2018/2019.

Golurile au fost marcate de Man si Tanase, ultimul din penalti (plus Fortes pentru Gaz, in minutul 62) si trebuie remarcat faptul ca Gaz Metan a evoluat in 10 oameni inca din minutul 38, dupa ce Ivanov a primit al doilea cartonas galben din partea arbitrului Hategan.

A fost o prima repriza incalcita, cu putin fotbal, si acesta in ultimele minute, cand stelistii au inceput sa domine ostilitatile, dupa ce au ramas in 11 contra 10 oameni, bulgarul Ivanov fiind eliminat.

Golul a venit frumos din partea lui Dennis Man, minutul 41, la capatul unei faze combinative frumoase ale gazdelor, sut din prima, din voleu, de la marginea careului, dupa o pasa inspirata a lui Mihai Roman.

Lucrurile au parut clare la putina vreme de la reluarea partidei, minutul 53, cand FCSB primea meritat o lovitura de la 11 metri, ulterior unui contact intre Tanase si Marius Constantin, care a fost iertat de Hategan de al doilea galben.

Ads

Acealasi Florin Tanase a executat sec si a ajuns la 6 goluri marcate in acest sezon, ducand scorul la 2-0.

Dar aveau sa fie emotii mari pentru victoria lui FCSB, pentru ca la scurta vreme, Gazul reintra in joc prin golul lui Carlos Fortes, in minutul 62, gol simplu, de la 8-10 metri, din scurt, spre nemultumirea lui Balgradean, care a avut multe reprosuri catre fundasii sai.

Ramanea totusi superioritate numerica, putea fi doar un foc de paie, iar intrarea lui Morutan in minutul 65 era clar ca putea dinamiza partida.

Doar patru minute a stat insa pe teren Morutan, caci a vazut rosu direct in minutul 69, dupa ce l-a calcat foarte dur pe Marius Constantin in plin careu al Gazului, la o faza de atac tare periculoasa a stelistilor.

Ads

Partida putea contrabalansa, au inceput emotiile gazdelor, Gazul incepea sa domine ostilitatile, dar ocaziile tot la poarta lui Plesca au venit, chiar si in formula de 10 la 10.

Florin Tanase a scapat de doua ori singur cu portarul, dar a ratat cu o nonsalanta uluitoare, prima data dupa un lob ratat complet, iar a doua cand a sutat in plin portar.

FCSB a revenit pe locul 2, la doua puncte in spatele liderului CFR Cluj, 34 fata de 36 de puncte.

Gazul ramane pe locul 5, cu 26 de puncte si e in pericol sa rateze locul sau de play-off.

Desfasurarea intalnirii:

Final de meci, FCSB se impune cu emotii, scor 2-1!

Min.93: Ce sansa are Iulian Cristea, sut din coltul careului la coltul lung care trece agonizant alaturi...

Min.92: Fofana fault dur in atac la Alex Stan, un picior aplicat in figura practic, vede evident un galben.

Min.90: 4 minute de prelungire!

Min.87: Coimbra face hent si vede si el galben, Gazul se apropie periculos de poarta gazdelor, emotii pentru FCSB!

Ads

Min.83: Galben vazut de Chamed, imediat dupa intrarea pe teren. Nedelcu vede si el un cartonas, ploua cu galbene la Pitesti!

INFO: Doua schimbari la Gaz, ies Olaru si Fortes, intra Trif si Yazalde.

Min.82: E a doua oara cand Tanase scapa singur cu portarul, dar acum trage in Plesca, incredibil cata nonsalanta!!

Min.80: O prima schimbare la Gaz, intra Chamed in locul lui Ely Fernandes.

Min.79: Galben vazut de Busu.

Min.78: Ocazie uriasa Florin Tanase! E singur cu Plesca, nimeni nu il deranjeaza, il lobeaza pe portar, dar nu nimereste poarta!!

Min.76: Ultima schimbare la gazde, intra Teixeira in locul lui Coman.

Min.75: Ely Fernandes suteaza de la distanta, prinde in doi timpi Balgradean, care le cere calm colegilor sai din defensiva.

Min.73: Gaz Metan a preluat ostilitatile in aceasta partida, pot spera mediesenii, pana la urma au marcat un gol in 10 contra 11..

Min.69: Ce situatie la FCSB! Morutan este eliminat, rosu direct dupa doar 5 minute de stat pe teren, a fost o intrare dura la Marius Constantin, in plin careu al lui Gaz Metan..

Ads

Min.64: A doua schimbare la gazde, iese Mihai Roman si intra Morutan.

Min.62: GOOOOOOOOOOOOOOL Gaz Metan! 2-1, Carlos Fortes marcheaza, reduce Gazul din diferenta, gol simplu din plin careu, executie din scurt, s-au relaxat prea mult stelistii..

Min.56: Vali Cretu vede si el cartonasul galben, foarte nervosi ardelenii.

Min.53: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL FCSB! 2-0, Tanase executa calm si cu sange rece aceasta lovitura, pare ca va fi pana la urma un meci fara emotii pentru gazde.

Lovitura de la 11 metri pentru FCSB, Tanase e "cosit" in careu de Marius Constantin.

Min.48: Sut de la distanta Filip, mult peste poarta.

Incepe partea secunda!

INFO: Schimbare la FCSB, intra Filip in locul lui Morais.

Pauza, 1-0 pentru FCSB la Pitesti.

Min.45: Sut bun de la distanta Roman, Plesca scoate in fata, dar Coman suteaza din cativa metri in plasa laterala, inexplicabil!

Min.44: E clar ca stelistii joaca mai bine in superioritate numerica, domina acum ostilitatile.

Min.41: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL FCSB! Ce executie are Dennis Man, sut de la marginea careului din voleu, din prima, fara sperante pentru Plesca, dupa o faza combinativa foarte frumoasa a stelistilor.

Ads

Min.38: Ivanov vede al doilea galben si este eliminat, FCSB va juca 11 contra 10!

Min.37: Coman ii strica o bunatate de faza lui Man, care avea o pozitie mai buna de sut. Reluarea lui Florinel se duce mult peste!

Min.35: Ely Fernandes reia spectaculos din voleu de la marginea careului, prinde cu emotii fostul portar de la Dinamo si Craiova.

Min.34: Balasa face un fault dur si primeste si el galben, multi nervi la Pitesti azi!

Min.31: Tanase rateaza o preluare simpla, in careu, putea fi o situatie periculoasa a gazdelor!

Min.26: Marius Constantin vede al doilea galben de la Gaz, in aceasta seara.

Min.24: Isi incearca si Ivanov norocul de la distanta, balonul ocoleste vinclul lui Balgradean.

Min.21: Sut de la distanta Fortes, pe centrul portii, prinde portarul lui FCSB.

Min.20: Stelistii incep sa puna presiune la poarta lui Plesca, dar nu apar sansele de gol.

Min.12: E un inceput de meci incalcit, cu putine faze de gol.

Min.9: Ivanov vede un galben dupa un fault la Stan, dar arbitrul Hategan face o mare gafa, Tanase scapase singur cu portarul si se putea lasa avantaj..

Min.8: Fofana, sut din plin careu dupa o lovitura libera, prinde Balgradean.

Min.4: Sut de la distanta Olaru, putin alaturi de poata, prima ocazie din meci!

Min.3: Fault destul de dur facut de Junior Morais la centrul terenului, primeste deja primul galben.

Incepe partida!

20.02: Terenul arata bine, nu este excelent, dar nu se poate compara cu cel de pe Arena Nationala.

20.00: Se intoneaza imnul de stat al Romaniei, "Desteapta-te, Romane!".

19.59: Avem primele imagini de la Pitesti, e o atmosfera frumoasa, pare ca stelistii au multi sustinatori aici.

Echipele de start:

FCSB: Balgradean - Benzar, Balasa, Planic, Al. Stan - J. Morais, Nedelcu - M. Roman I, Man, Fl. Coman - Fl. Tanase.

Rezerve: A. Vlad, Teixeira, D. Benzar, Morutan, L. Filip, R. Rusescu, Jakolis.

Antrenor: Nicolae Dica.

Gaz Metan Medias: Plesca - V. Cretu, M. Constantin, I. Cristea, Busu - Fofana, Aurelio - D. Olaru, Ivanov, Ely Fernandes - Fortes.

Rezerve: Batista, Yazalde, Diallo, R. Romeo, Chamed, Trif, Buziuc.

Antrenor: Mihai Teja.

FCSB a fost nevoita sa isi gaseasca din nou o noua casa, dupa ce primarul din Bucuresti, Gabriela Firea, a inchis din nou National Arena, pentru ca gazonul sa fie, iarasi, modificat.

Astfel, stelistii s-au mutat cu arme si bagaje la Pitesti, casa lui Nicolae Dica, pe stadionul din "Trivale", denumit de ceva vreme "Nicolae Dobrin", cel putin pana la rezolvarea problemei cu gazonul de pe Arena.

Urmeaza un meci dificil cu Medias, locul 5 din Liga 1, 26 de puncte, FCSB fiind pe 3 in acest moment, cu 31 de lungimi, fiind depasita de Viitorul care sambata a invins clar Dinamo acasa cu 4-1.

Partida din tur nu a fost una simpla pentru stelisti, la Medias, unde s-au vazut condusi la pauza cu 1-0, dupa golul lui Fofana. FCSB s-a impus insa cu 3-1, dupa ce au intrat la reluare jucatorii "grei" de pe banca, precum Morutan sau Gnohere.

Echipe probabile:

FCSB: Balgradean - Benzar, Planic, Balasa, Stan - Nedelcu, Teixeira - Man, Tanase, Coman - Rusescu.

Gaz Metan: Plesca - Romeo, Cristea, Constantin, Busu - Ivanov, Fofana - Chamed, Aurelio, Ely Fernandes - Olaru.

Arbitru: Ovidiu Hategan.

Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.

Ads