Liga 1, final dubios de sezon: Iata meciurile suspectate de blat

Apropierea finalului de sezon si lupta incinsa din varful clasamentului alimenteaza speculatiile privitoare la aranjamentele din Liga 1.

Patronii au fost primii care au aruncat piatra in aceasta noua editie a serialului blaturilor din Liga 1, nu mai putin de sapte meciuri fiind suspectate pana in acest moment.

Declaratiile facute in ultimul timp Adrian Porumboiu, Gigi Becali si Gheorghe Stefan ridica mari semne de intrebare in privinta finalului de sezon, mai multe partide aflandu-se deja sub semnul practicilor necurate, scrie site-ul gsp.ro.

Lista meciurilor suspectate de blat pana acum:

CFR Cluj - Otelul 2-0

Chiajna - Dinamo 1-3

Otelul - Steaua 1-2

Dinamo - Ceahlaul 3-2

Ceahlaul - CFR 0-2

Vaslui - Astra 2-1

CFR Cluj - FC Brasov 1-0

Meciurile dubioase din ultimele 6 etape:

Astra - Rapid (etapa 29)

Presedintele Astrei Ploiesti, Dinu Gheorghe, e rapidist declarat si bun prieten al actualului tehnician din Giulesti, Razvan Lucescu. Mai multe persoane din fotbalul romanesc sustin ca l-au vazut in ultimele zile pe George Copos impreuna cu Dinu Gheorghe. Declaratiile din jurul acestui meci au starnit un adevarat razboi al declaratiilor intre Gigi Becali si "Vama".

Dinamo - "U Cluj" (etapa 29)

Antrenorul Universitatii, Claudiu Niculescu, e nimeni altul decat finul lui Cristi Borcea, unul dintre actionarii Stefan cel Mare, in timp ce Florian Walter e fost investitor la Dinamo.

Concordia - Steaua (etapa 30)

Laurentiu Reghecampf, antrenorul care a facut minuni la Concordia, e dorit antrenor in Ghencea din vara, iar patronul Gigi Becali chiar i-a sugerat acestuia sa se dea la o parte in meciul direct. Un posibil aranjament la Chiajna a fost sugerat chiar si de rapidistul Constantin Zotta.

Sportul - Rapid (etapa 33)

Disputa din penultima etapa n-ar fi prima dintre "studenti" si giulesteni cu semnul intrebarii, relatiile dintre Vasile Siman si George Copos fiind deja cunoscute.

Steaua - Dinamo (etapa 33)

Atat Gigi Becali (Steaua), cat si Cristi Borcea (Dinamo) au recunoscut public ca daca una dintre cele doua echipe nu va mai avea sanse la titlu atunci va facilita victoria rivalei.

CFR - Steaua (etapa 34)

Fiert pe Rapidul lui Razvan Lucescu, Gigi Becali a anuntat ca este dispus sa se dea din calea CFR-ului in ultima etapa, preferand ca titlul sa mearga in Gruia si nu in Giulesti.

Dinamo - Astra (etapa 34)

Simpatizant al clubului Dinamo, Ioan Niculae ar putea facilita victoria "cainilor" in fata echipei sale daca acestia au nevoie de un succes pentru a castiga titlul in ultima etapa.

Acestor dispute li s-ar putea adauga si cateva meciuri in lupta pentru evitarea retrogradarii, acolo unde situatia este in continuare incinsa, cu sapte echipe implicate.

Situatia la varful Ligii 1:

1.CFR Cluj 58p (29 meciuri)

---------------------------

2.Rapid 52p (28 meciuri)

---------------------------

3.Dinamo 52p (28 meciuri)

4.Vaslui 52p (28 meciuri)

5.Steaua 50p (28 meciuri)

Situatia la retrogradare:

11.Gaz Metan 34p (28 meciuri)

12.Brasov 33p (29 meciuri)

13.Concordia 33p (28 meciuri)

14.Targu Mures 31p (28 meciuri)

-------------------------------

15.Petrolul 30p (28 meciuri)

16.Vointa 29p (29 meciuri)

17.Sportul 26p (29 meciuri).