Liga 1 la TAS - Cand vor anunta elvetienii verdictul final

Incertitudinea privind componenta Ligii 1 in sezonul urmator continua.

Tribunalul elvetian a respins cererea de suspendare a barajului pentru mentinerea in Liga 1, insa va continua judecata pe fond.

Editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor sustine ca TAS va anunta verdictul final in acest caz in 30 de zile.

"Tribunalul a retinut in mod expres ca "intr-adevar, se pare ca S.C. F.C. Rapid Bucuresti S.A. nu are licenta pentru a participa in urmatorul sezon al Ligii 1"", arata instanta de judecata din Elvetia.

In aceste conditii, daca Rapid va pierde, Liga 1 poate ramane in 17 echipe chiar si dupa startul sezonului. In acest caz, rezultatele giulestenilor din startul sezonului vor fi anulate.

Rapid va incepe insa Liga 1 si va disputa primul meci luni pe terenul lui FC Vaslui.

