Liga 1: Programul, arbitrii si televizarile de sambata

Etapa cu numarul 4 a principalei noastre scene fotbalistice, editia 2014/2015, va continua sambata cu doua dispute in care apar ambele echipe romanesti calificate in play-off-ul Europa League.

* Astra Giurgiu (5) vs. CSMS Iasi (15) - ora 18.30 / Look Plus si Dolce Tv

Arbitri: Catalin Popa (Pitesti) - Mircea Orbulet (Bucuresti) si Marius Bobe (Videle). Rezerva: Marian Balaci (Craiova)

Observator arbitri: Marian Salomir (Cluj Napoca)

Observator joc: Ion Craiu (Bucuresti)

* Petrolul Ploiesti (2) vs. Rapid Bucuresti (9) - ora 21.00 / Look Tv

Arbitri: Istvan Kovacs (Carei) - Aurel Onita (Constanta) si Octavian Sovre (Oradea). Rezerva: Dragos Istrate (Bucuresti)

Observator arbitri: Dan Petrescu (Bucuresti)

Obsservator joc: Bogdan Niculae (Bucuresti)

Pentru a reveni pe prima pozitie in ierarhia la zi, ''lupii galbeni'' au nevoie de o victorie la cel putin patru goluri diferenta in fata mai vechii rivale de langa Podul Grant.

Restul jocurilor se vor desfasura dupa cum urmeaza:

Duminica 17 august

* ASA Tg. Mures (6) vs. Concordia Chiajna (10) - ora 17.00

* Otelul Galati (17) vs. ACS Botosani (11) - ora 19.00

* Ceahlaul Piatra Neamt (12) vs. Dinamo Bucuresti (4) - ora 21.00

Luni 18 august

* Universitatea Cluj Napoca (8) vs. FC Brasov (18) - ora 18.30

* Viitorul Constanta (13) vs. CFR Cluj Napoca (7) - ora 21.00

Rezultatele de vineri

* Gaz Metan Medias (3) - CS U Craiova (14) 1-0

* Steaua Bucuresti (1) - Pandurii Tg. Jiu (16) 6-0

