Liga 1: Ricardinho primit rezultatul oficial la testul pentru coronavirus

Ziare.

com

"Clubul FC Voluntari anunta ca jucatorul Ricardo Miranda Varzim (RICARDINHO) a fost diagnosticat NEGATIV contra COVID-19 in urma rezultatului testului PCR.Dupa respectarea protocolului impus de autoritati privind cele 14 zile de izolare, fotbalistul nostru lusitan se va alatura lotului condus de Mihai Teja in cantonamentul echipei noastre", se arata intr-un comunicat al ilfovenilor.Vezi: Fotbalistul din Liga 1 despre care s-a spus ca este infectat cu noul coronavirus a rabufnit: Nu au respect pentru mine si astept scuze Ricardinho s-a transferat la FC Voluntari in 2018, iar in acest sezon a bifat 8 meciuri.