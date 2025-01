Liga 1: Voluntariul produce surpriza in Banat. Prima victorie pentru Ganea si Dragomir

FC Voluntari a dispus de Poli Timisoara cu scorul de 2-1 in runda cu numarul 24 a sezonului regulat din Liga 1, stagiunea 2015/2016, in prima surpriza a zilei de duminica.

Golurile a fost reusite de fostul dinamovist Laurentiu Rus, in minutul 75 si de Alexandru Tudorie, in prelungiri, in minutul 92, pentru oaspeti, respectiv Ianis Zicu pentru Poli, in minutul 93.

Sa remarcam faptul ca Poli a jucat in 10 oameni inca din minutul 63, cand Suarez a primit al doilea galben.

In clasament, dupa aceasta victorie, Voluntari urca pe 12, peste Concordia, cu 18 puncte, unul peste chiejneni, 3 sub Timisoara, care ramane pe 11.

De remarcat si prima victorie a lui Ganea pe banca Voluntariului, ca si primul succes ca presedinte pentru fostul sef al LPF, Dumitru Dragomir.

Echipe de start:

ACS Poli Timisoara: Smaranda - Belu, Canu, Scutaru, D. Popescu - Melinte, Llorente - Barbut, O. Popescu, Zicu - Pisas.

Voluntari: Bornescu -Filipov, Spahija, Tiru, Barna - L. Rus, Moke, V. Achim, Iorga - H. Kone - A. Balan.

Arbitru: Alexandru Tudor.

