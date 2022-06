LPF a anuntat echipa etapei din Liga 1: FCSB are cei mai multi jucatori

Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat cum arata echipa ideala dupa meciurile disputate in etapa a 25-a.

LPF a publicat echipa ideala intr-un articol publicat pe site-ul oficial al forului, alaturi de explicatiile pentru alegerile facute.

Iata echipa aleasa de LPF:

PORTAR

Nicolai Calancea (Dunarea / 32 de ani / 4 jocuri) - A avut trei interventii importante. Cu el in teren, calarasenii nu au pierdut in 2019. S-a aflat la al 100-lea joc in Liga 1 Betano, fiind primul jucator din Republica Moldova care atinge aceasta borna.

FUNDASI

Romario Benzar (FCSB / 26 de ani / 20 jocuri) - Trece prin cea mai buna perioada de cand s-a transferat la FCSB. Centrarile sale au pus in dese randuri probleme adversarilor. A ajuns la cinci pase decisive in editia curenta.

Virgil Ghita (Viitorul / 20 de ani / 13 jocuri) - A castigat toate duelurile cu jucatorii adversi. Este un fotbalist cu un mare potential de crestere, iar increderea primita din partea lui Gheorghe Hagi reprezinta un impuls pentru evolutiile sale tot mai bune.

Iulian Cristea (Gaz Metan / 24 de ani / 23 jocuri) - Aflat la ultimul meci in tricoul formatiei care l-a lansat in fotbalul mare, a purtat banderola de capitan si a marcat golul care le-a asigurat mediesenilor un punct.

Ionut Butean (Astra / 22 de ani / 14 jocuri) - A marcat unul dintre cele mai frumoase goluri din 2019! A fost a doua reusita in acest an pentru tanarul jucator al giurgiuvenilor, ambele fiind decisive.

MIJLOCASI

Damjan Djokovic (CFR Cluj / 28 de ani / 22 jocuri) - A facut o mare risipa de efort, mai ales dupa ce clujenii au ramas in inferioritate numerica. Este unul dintre cei mai buni mijlocasi centrali activi in Liga 1 Betano.

Lucian Filip (FCSB / 28 de ani / 21 jocuri) - A schimbat generatii intregi de coechipieri, dar si-a pastrat locul in vestiarul ros-albastrilor, iar acum este unul dintre jucatorii constanti de la FCSB. A inscris intr-un moment critic pentru echipa sa.

Cristi Barbut (U Craiova / 23 de ani / 21 jocuri) - Sprintenul mijlocas de banda al oltenilor a facut un meci foarte bun. A inscris pentru a doua oara in acest sezon si a ajuns la 10 reusite in 126 de partide disputate in principala intrecere fotbalistica din Romania.

Florin Tanase (FCSB / 24 de ani / 23 jocuri) - Decarul bucurestenilor continua evolutiile bune si in 2019. A scos un penalty, al treilea in editia curenta, in care mai are sapte goluri, cinci pase decisive si alte patru prezente in echipa etapei.

ATACANTI

Denis Alibec (Astra / 28 de ani / 19 jocuri) - A fost din nou la inaltime! Prestatiile formidabile din ultimele etape au contat decisiv in calificarea Astrei pentru al patrulea sezon in play-off (patru goluri si sase assisturi in 19 jocuri).

Ioan Hora (FCSB / 30 de ani / 3 jocuri, FOTO) - Gratie celor doua goluri reusite, ros-albastrii s-au impus in derby si au revenit pe pozitia secunda in clasament. Un transfer util bucurestenilor in lupta pentru titlu.

ANTRENORUL ETAPEI

Mihai Teja (FCSB / 40 de ani) - A pregatit excelent tactic derby-ul. De asemnea, a fost inspirat in alegerea primului unsprezece, in el regasindu-se Filip si Hora, decisivi in stabilirea rezultatului final.

