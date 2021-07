Fotbalistul belgian care ar fi fost prins cu droguri in aeroport a fost dat afara de la FC Botosani. "El fumeaza unele tigari. Nu stiu daca e cannabis. I-am zis ca afecteaza imaginea clubului"

Patronul Valeriu Iftime a facut anuntul in direct, la TV."Copilul avea o rasnita pentru tigari din Olanda, el fumeaza unele tigari, nu stiu daca e cannabis, nu stiu daca sunt interzise.El a venit cu butoiasul ala. Am ramas megasurprins cand am auzit ce s-a intamplat.El chiar mi-a zis: Patroane, fac si un test antidrog! Dar i-am zis ca nu e cazul, nu cred ca a facut ceva ilegal, dar i-am explicat ca e neplacut, afecteaza imaginea clubului.Copilul inca nu a plecat, a venit cu echipa din cantonament , acum isi strange bagajul", a spus patronul de la FC Botosani la Digisport Maecky Ngombo ar fi fost descoperit cu substante interzise in bagajul de mana pe aerportul din Suceava, la plecarea spre cantonamentul din Austria."In data 29-06 -2021, in postul de politie de frontiera Suceava, la iesirea din tara, in cursa spre directia Memmingen (Germania), in bagajul de mana al unui cetatean belgian a fost descoperit un grinder metalic in interiorul caruia erau urme de substanta vegetala tocata de culoare verde.Persoana si-a continuat calatoria. Cazul a fost preluat de organele de politie competenta", a spus Fabian Badila, purtatorul de cuvant al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, pentru Ziare.com