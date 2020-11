Mihai Costea, revenit in Liga 1, dupa ce Mititelu a fost bagat in puscarie din cauza transferului sau. "Eu stiu ca Steaua m-a luat de la Craiova pentru o suma mare"

Acum la Chindia Targoviste, micul Costea are ambitii cu echipa damboviteana.Atacantul nu uita perioadata petrecuta in Oltenia si regreta faptul ca din cauza lui Mititelu a ajuns la puscarie."Ma bucur ca am debutat pe acest stadion. O perioada frumoasa pentru mine si cu bune si cu rele.Eu stiu doar atat: ca Steaua m-a transferat de la Universitatea Craioa pentru o suma mare. Atat stiu.Imi pare rau de Adrian Mititelu si pentru familia lui. Ii doresc sa treaca cat mai usor peste aceasta perioada", a spus Mihai Costa la Digisport.Cu victoria de la Craiova, Chindia este pe locul 7 in Liga 1 si spera la calificarea in play-off.