Noi detalii despre primul jucator din Liga 1 testat pozitiv cu noul coronavirus

Aparatorul in varsta de 26 de ani a iesit pozitiv la primul test, insa la cel de-al doilea rezultatul a fost negativ."S-au facut doua teste, acela complet si cel rapid in care Ricardinho a iesit pozitiv, singurul care a iesit pozitiv. El vine dupa accidentare, el a fost plecat in Portugalia din toamna, de cand s-a accidentat. A avut operatia si recuperarea. El trebuia sa se prezinte bun de antrenament la inceputul lui martie. Asta a fost discutia cu doctorii unde s-a operat. Noi i-am platit operatia", a spus Ioan Andone la Telekom Sport "Eu sper ca testul rapid sa fi dat eroare, daca nu, va ramane in carantina. El e izolat total, a facut testul separat, nu s-au vazut toti, asteptam sa vedem testele care s-au facut si s-au trimis la Matei Bals. Sa vedem ce se intampla", a mai spus oficialul ilfovenilor.Vezi: Fotbalist din Liga 1, infectat cu noul coronavirus? Iata reactia oficiala a clubului Ricardinho s-a transferat la FC Voluntari in 2018, iar in acest sezon a bifat 8 meciuri.