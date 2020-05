Presedintele FRF vine cu un anunt socant: Ce echipe risca sa fie excluse din campionat!

Ziare.

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal anunta ca echipele care vor avea jucatori depistati pozitiv cu Covid-19 vor fi excluse din campionat!"In 6, 7 iunie vom putea vedea meciuri amicale ale exhipelor noastre din Liga 1 si Liga a 2-a. Pana atunci, din pacate, jucatorii trebuie sa stea in cantonament. Asta e conditia. Jucatorii trebuie sa inteleaga aceasta situatie la nivel national, vorbim de o criza", a spus Razvan Burleanu pentru Sport.ro "In cazul in care se va gasi un jucator pozitiv la o echipa, mai degraba pare ca echipa respectiva nu va mai trebui sa continue competitia. Cel putin asa arata situatia astazi. Trebuie sa facem fata tuturor acestor constrangeri, tuturor acestor restrictii astfel incat sa ne putem adapta pe parcurs", a mai spus seful FRF.Vezi si: Klaus Iohannis, anunt de ultima ora despre reluarea competitiilor sportive In Liga 1 mai sunt de disputat 8 etape din play-off si 12 runde din play-out.Liga 1 a fost intrerupta la inceputul lunii martie din cauza pandemiei de coronavirus.