Primul fotomodel din Romania a reinceput o poveste de iubire cu un antrenor din Liga 1, dupa 20 de ani

Acesta zicala i se potriveste si lui Daniel Pancu. Fostului rapidist, ajuns acum antrenor in Liga 1 , la Poli Iasi , ii merge de minune de cand a inceput povestea de dragoste alaturi de Andra Teodorescu. A obtinut prima victorie la primul meci ca tehnician in prima liga, 1-0, contra Chindiei Targoviste.SURSA FOTO: FACEBOOK / Andra TeodorescuPancu a divortat anul trecut de fosta sotie si a inceput o viata noua alaturi de iubita sa.Tehnicianul lui Poli Iasi si frumoasa blonda ar mai fi trait o poveste de dragoste in urma cu 20 de ani, insa drumurile lor s-au separat atunci.Acum, cei doi nu-si mai ascund relatia de iubire, posteaza pe retelele de socializare poze din vacantele pe care le fac impreuna.SURSA FOTO: FACEBOOK / Andra TeodorescuIubita antrenorului de la Iasi a fost primul fotomodel din Romania.Andra Teodorescu a pozat in Playboy in urma cu 20 de ani si acum este un om de afaceri de succes.SURSA FOTO: FACEBOOK / Andra Teodorescu