Greva in Liga 1. Fotbalistii nu mai vor sa se antreneze, situatia a scapat de sub control

Fotbalistii de la Poli Iasi nu au mai vrut sa se antreneze marti din cauza promisiunilor neonoratele ale conducerii.Astfel, jucatorilor li s-ar fi promis prime substantiale daca o inving pe Dinamo , dar victoria impotriva echipei din Stefan cel Mare nu a adus nimic nou in conturile fotbalistilor.Fotbalistii de la Iasi au refuzat sa se mai antreneze pana nu vor avea o discutie serioasa cu primarul Mihai Chirica.Situatia este departe de a fi rezolvata in Copou, mai ales ca jucatorii au si doua salarii restante.Poli Iasi este ultima in Liga 1, cu 19 puncte.