Razvan Burleanu anunta data la care se va relua Liga 1

Ziare.

com

"In momentul de fata suntem sub incidenta unui protocol medical din data de 15 mai. Cluburile profesioniste din Romania, si ma refer la cele din Liga I si o parte din Liga a II-a, sunt deja in cantonamente si respecta acest protocol medical, astfel incat vrem sa demonstram ca putem sa ne tinem de acest plan, asteptand permisiunea ca de la 1 iunie sa putem sa intram in antrenamente colective. Apoi urmeaza meciuri amicale, o alta etapa, ca apoi, bineinteles, in prima faza. Pentru noi, meciurile fara spectatori reprezinta o stare de urgenta. Ceea ce inseamna ca este o solutie doar pe termen scurt si nicidecum o solutie viabila pentru viitorul fotbalului", a declarat Burleanu in cadrul evenimentului online ReStart Sport Summit, organizat de fostul baschetbalist Virgil Stanescu.El a aminitit si de faptul ca FRF a fost singura federatie care a prezentat Ministerului Tineretului si Sportului un protocol medical: "Suntem singura federatie care a propus un protocol medical, a fost apreciat la nivel guvernamental si ne dorim sa fim un exemplu pentru alte sectoare, din alte industrii dar si pentru alte sporturi".Presedintele FRF Razvan Burleanu, presedintele COSR Mihai Covaliu si ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, au participat, marti, la evenimentul online ReStart Sport Summit, organizat de fostul baschetbalist Virgil Stanescu.