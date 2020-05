Reactia detinatorilor drepturilor de televizare din Liga 1 dupa ce mai multe cluburi au anuntat ca nu mai vor sa joace

Ziare.

"Sunt extrem de surprins de pozitia celor 7 cluburi. Aveam impresia ca ne pregatim pentru reluarea campionatului de luna viitoare. Discutam cu LPF -ul in fiecare zi, noi ne pregatim, sau cel putin asta a fost senzatia noastra, pentru reinceperea campionatului. Faptul ca se discuta in acest moment despre alte lucruri, dupa ce am atras atentia ca Liga I trebuie sa se joace pe teren, ne va face sa ne reconsideram pozitia. Ne vom pastra aceeasi pozitie, daca nu se livreaza meciurile, trebuie sa ne dea banii inapoi. Si, cel mai probabil va exista si o renegociere a contractului", a declarat Orlando Nicoara pentru AGERPRES.Mai multe cluburi din Liga I de fotbal au solicitat, vineri, Ligii Profesioniste de Fotbal inghetarea sezonului actual pentru formatiile din play-out, in contextul pandemiei de coronavirus, astfel incat nicio echipa sa nu retrogradeze, potrivit unui document publicat pe site-ul clubului CSM Politehnica Iasi.Documentul, semnat de presedintele clubului, Ciprian Paraschiv, este sustinut si de alte grupari din play-out, precum FC Viitorul , FC Hermannstadt, Academica Clinceni, Chindia Targoviste, FC Voluntari si Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Ulterior, Sepsi s-a razgandit si vrea sa continue sezonul.Liga Profesionista de Fotbal a cedat in 2019 drepturile de televiziune pentru meciurile din Liga I, pentru o perioada de 5 ani, catre compania EaD, la pachet cu drepturile comerciale, pentru suma de 28 de milioane de euro, plus TVA, pentru fiecare sezon.Competitiile fotbalistice din Romania, intrerupte initial pana la 31 martie, au fost suspendate printr-o decizie a Comitetului de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal cel putin pana la momentul ridicarii starii de urgenta decretate ca urmare a pandemiei de coronavirus. Departamentul de Competitii al LPF a inaintat catre FRF un program pentru desfasurarea tuturor etapelor ramase de disputat pana la finalul acestui sezon competitional, avand ca moment de reluare a competitiei data de 5 iunie.Pentru reluarea antrenamentelor, echipele din Liga I sunt nevoite sa intre in cantonamente centralizate cu regim inchis, aceleasi conditii fiind valabile si dupa reluarea competitiei. Liga Profesionista de Fotbal a anuntat ca intentioneaza sa reia actuala editie a campionatului Ligii I in weekend-ul 13-14 iunie.Cluburile din Liga I, care isi reiau pregatirea centralizata dupa 15 mai, sunt obligate sa efectueze cate trei teste pentru COVID-19 fotbalistilor, la intrarea in baza de antrenament, in ziua a 7-a si a 14-a.