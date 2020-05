Reactia LPF dupa ce 6 cluburi au anuntat ca nu vor sa mai joace

Ziare.

com

Secretarul general Justin Stefan spune ca solicitarea facuta vineri reprezinta un act iresponsabil care nu va fi luat in serios."Aceasta actiune nu reprezinta decat un simplu foc de paie. Nu asistam decat la o actiune personala a domnului Paraschiv. Ce ne spune? Ca ar trebui sa ne intoarcem pe vremea Cooperativei, cand retrograda cine trebuia si titlul era stabilit, de asemenea, tot prin birouri.Nu putem concepe noi, Liga Profesionista de Fotbal, ca nu retrogradeaza nimeni. Este principiul meritului sportiv. In plus, vom pierde milioane de euro din drepturile tv. Domnul Paraschiv, care a lucrat an buni la FRF , a demonstrat ca nu stie legile. Este un act iresponsabil", a spus Justin Stefan la Digi Sport 6 echipe din Liga 1 au informat Liga Profesionista de Fotbal ca nu vor sa mai dispute finalul acestui sezon.Cele sase echipe cer oprirea play-out-ului Ligii 1. Este vorba despre Viitorul Constanta, Hermannstadt, Poli Iasi , Academica Clinceni, Chindia Targoviste si FC Voluntari.Acestea cer ca nimeni sa nu retrogradeze in acest sezon din Liga 1.C.S.