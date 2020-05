Regula controversata in Liga 1: Pierzi la masa verde daca esti testat pozitiv cu coronavirus

Ziare.

Astfel, in cazul in care o echipa va avea mai multi jucatori testati pozitiv cu coronavirus, va pierde meciul la masa verde!"In protocolul de reluare a campionatului din Liga 1 se pregateste introducerea unui punct care spune ca echipa care nu va putea disputa un meci din cauza ca are jucatori infectati cu coronavirus va pierde cu 0-3", noteaza Gazeta Sporturilor Formatia respectiva va putea pierde chiar mai multe meciuri in acest mod, dar campionatul nu va fi oprit.Revenirea in competitie se va produce atunci cand echipa in cauza va indeplini din nou criteriul sanitar."E o solutie de compromis, care are tot mai multi adepti, tocmai din dorinta ca sezonul sa fie dus la sfarsit si sa se bifeze un numar de meciuri cat mai apropiat fata de cel prevazut in contractul de drepturi TV", mai noteaza sursa citata.Liga 1 ar putea sa se reia la jumatatea lunii iunie.