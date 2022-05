Scandal la o echipa din Liga 1: S-au plans ca le e rusine? Sa ne bage banii pe ultimele doua luni!

Infrangerea suferita in ultimul meci disputat in acest an a agitat serios apele la Concordia Chiajna, acolo unde jucatorii au facut o serie de declaratii incredibile.

Dupa ce Razvan Gradinaru a dezvaluit ca fotbalistii nu asculta indicatiile antrenorului, fundasul Gabi Matei i-a acuzat pe conducatori ca platesc salariile si ca au ajuns la doua luni de intarziere.

"Oamenii din staff s-au plans ca le e rusine sa iasa pe strada dupa infrangerea asta? Oamenii din staff sa ne bage banii pe ultimele doua luni. Gradinaru a spus ca avem banii la zi? Poate el are banii la zi, eu nu am banii la zi. Televiziunile sa faca ceva sa ne luam banii la zi, nu sa venim sa jucam pe terenurile astea. Sa se faca un fond de salarii. Nu mi se pare normal ca in 2018 sa se intample asta. Eu vreau sa fiu platit la zi", a acuzat Matei la Look.

Declaratia fostului jucator de la FCSB a provocat reactia presedintelui clubului, Cristian Tanase, care a explicat ca intarzierea in cazul lui Matei este de numai sase zile.

In plus, oficialul a marturisit ca Matei este un jucator de care antrenorul Dorinel Munteanu si-ar dori sa scape pentru ca strica atmosfera din vestiar.

Ads

"Ii lipseau 800 de lei, are intarziere de doar 6 zile. E intr-o eroare. Imi pare rau ca nu am actionat cand m-a atentionat antrenorul. Tulbura vestiarul la anumite meciuri. Sunt extraordinar de suparat pentru minciuna pe care ne-a prezentat-o. Orice om are dreptul la a doua sansa. Nu-l dau afara, dar reclam lipsa lui de ganduri bune. Unii sunt la zi, iar restul sunt cum v-am spus. Aceasta intarziere a fost... Nu am avut multe intarzieri de-a lungul anilor. Aceasta intarziere a fst provocata de noi, pentru ca am vrut sa vedem daca au vreo reactie. Nu a fost un jucator de la Chiajna care sa plece cu bani lipsa de aici. La meciul cu FCSB Matei a castigat o prima cat jumatate dins salariul lui. Si la fiecare meci au prime suplimentare. Daca a juns Gabi Matei sa faca aceste afirmatii neadevarate...", a spus Tanase.

Chiajna a incheiat anul 2018 cu o infrangere la scor si, de penultimul loc al clasamentului, se gandeste serios la retrogradare.

M.D.

Ads