Inca o datorie platita de suporterii actionari de la Dinamo. Fanii lupta din greu sa obtina licenta pentru Liga 1

"Ultima plata efectuata de Dinamo este catre unul dintre jucatorii adusi de actionarul majoritar in conditii financiare exorbitante, mult peste media salariala pe care si-o pot permite toate cluburile din Liga 1 , nu doar clubul nostru! Dinamo a platit astazi 463.273 LEI catre BORJA VALLE. Salariul pe 4 luni, din septembrie pana in decembrie. Sunt bani promisi prin contract jucatorului de catre actionarul majoritar iresponsabil, in numele clubului Dinamo!Sunt bani multi, pe care Cortacero stia ca nu ii va aduce in club niciodata. O oferta salariala absolut aiuritoare, care se adauga altor oferte, la fel de iresponsabile, prin care intentiona sa ingroape Dinamo, cel mai probabil! (...)DDB a facut eforturi pentru a obtine intelegeri cu jucatorii si alti angajati, eforturi care in unele cazuri, majoritatea, s-au concretizat, insa in altele nu. Asa ca suntem obligati sa platim, daca vrem sa luam licenta si sa supravietuim!Contractul lui Borja Valle este cea mai mare plata facuta de Dinamo catre jucatorii adusi de conationalul lor", se arata intr-un comunicat DDB.Membrii Programului DDB au anuntat, marti, ca mai au de achitat datorii de 550.000 de euro pentru a lua licenta in vederea participarii in sezonul 2021/2022 al Ligii I."De la o datorie atat de mare, de 1.200.000 de euro, am reusit sa coboram sub jumatate si am ajuns astazi la 550.000 de euro. Nu e usor sa ne impartim intre atatea greutati, sa luptam pe atatea fronturi. Uneori putem da si rateuri.Stim ca se sparg toate in capul nostru, chiar si atunci cand rateaza un jucator, sau cand se da penalty in loc de fault in atac. Salariile sunt platite pe luna ianuarie. Am platit si ratele la zi catre ANAF.Sumele de mai sus reprezinta datorii rezultate din litigii cu fostii jucatori . Datorii facute de cei care au incercat falimentarea clubului. Niste impostori care n-au luat in calcul ca se pun cu cainii", se arata intr-un comunicat al DDB.FC Dinamo a anuntat, la 13 august 2020, ca are un nou actionar majoritar, si anume compania Benel International SA, reprezentata de Pablo Cortacero. La 30 septembrie 2020, Cortacero a prezentat noua conducere a clubului formata in majoritate din spanioli. Pana in prezent, conducerea spaniola nu a investit nimic in clubul din Soseaua Stefan cel Mare, echipa fiind tinuta in viata cu banii stransi de suporteri , prin Programul DDB.